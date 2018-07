Her er 4 steder, hvor det er gået galt: Kunstig intelligens er fyldt med etiske dilemmaer Brugen af kunstig intelligens er ofte forbundet med etiske dilemmaer. Politiken giver her fire konkrete eksempler.

Måling af hjernebølger

Overvågning af statsansatte er noget, der ville få de fleste danske lønmodtagere til at ryste på hovedet. Chefen skal da ikke vide, hvornår man er presset, sur eller ukoncentreret?

Men det ved chefen på statsejede arbejdspladser i Kina. Med en sensor gemt væk i hatten, hjelmen eller kasketten på de ansatte måler staten, om de ansatte er stressede eller utilfredse.

Formålet er at regulere arbejdsforholdene, men overvågningen har også rejst spørgsmålet om, hvorvidt kinesernes data kan misbruges og eksempelvis bruges som fyringsgrund.

Arkivfoto: Jens Dresling

Rabat på forsikringer

I Sydafrika kan du få rabat på dine forsikringer, hvis du lader dit forsikringsselskab holde øje med dig gennem appen Fit Bit– en app, der registrerer dine motionsvaner, og hvad du spiser. Jo oftere du dyrker motion, og jo sundere du spiser, jo større en besparelse får du på dine forsikringer.

Det har imidlertid fået en række eksperter til at rynke på næsen. De ser det som et indgreb i privatlivets fred, når man overvåger alt, hvad en kunde foretager sig. Firmaet bag forsikrer dog om, at de personlige informationer ikke vil blive solgt videre til andre.

Foto: Tony Avelar/AP

Hvem skal bilen køre ned?

Hvad skal den førerløse bil vælge, hvis et uheld er uundgåeligt: at køre cyklisten uden cykelhjelm eller cyklisten med cykelhjelm ned, fordi chancen for, at sidstnævnte overlever er større? Eller hvis valget står mellem fire ældre personer og en ung person, er fire liv så mere værd end et?

Det er blot nogle af de dilemmaer, vi står over for med udviklingen af selvkørende biler. Skal bilerne være i stand til at træffe etiske beslutninger selv? Den danske robotforsker Henrik Schärfe siger nej – der findes simpelthen for mange etiske ståsteder til, at det ville give mening.

Arkivfoto: Martin Lehmann/AP

Bedre end hudlæger

Kunstig intelligenser i dag hurtigere og bedre til at diagnosticere nye tilfælde af hudkræft end de fleste hudlæger er. Et studie viser, at den kunstige intelligens ved blot at se på billeder lærer sig selv at diagnosticere kræften og bliver samtidig bedre på baggrund af, hvad den har lært – såkaldt machine learning.

Men computerens diagnosticering er – som så meget anden kunstig intelligens – ikke uden etiske dilemmaer, for hvem lytter man til, når lægen med 20 års erfaring er uenig med den kunstige intelligens?