Amazon anklages for at sælge nazi-propaganda til børn En ny rapport retter kritik mod verdens største e-handelsbutik for at sælge racistiske og hadefuld produkter, også til de yngste.

FOR ABONNENTER »Amazon muliggør positiv anerkendelse af ideologier, der promoverer had og vold ved at tillade salget af symboler og visuelt materiale af hadsk karakter på dets website, inklusive nazistisk og fascistisk billedmateriale, anti-sort materiale inspireret af den amerikanske borgerkrig, samt symboler, der for nyligt har fundet anvendelse hos den moderne, hvid-nationalistiske bevægelse. Mange af disse produkter er tilmed rette mod børn«. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her