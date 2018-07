Amazons store dag endte med strejker, nedbrud og politisk fordømmelse

Det skete i solidaritet med de lagerarbejdere, som Amazon ofte kritiseres for at give dårlige arbejdsvilkår. Netop lagerarbejderne valgte at bruge Prime Day som en lejlighed til at gå i strejke og dermed potentielt lamme den logistiske infrastruktur, der giver Amazon sin dominans på e-handelsområdet. Sagt på en anden måde kunne det betyde, at Prime-kunderne ikke fik deres varer til tiden.

1.800 Amazon-lagerarbejdere i Spanien gik ifølge deres fagforening, Comisiones Obreras, i strejke på Prime Day. I Tyskland, Storbritannien, Polen, Frankrig og Italien gik grupper af ansatte på Amazons lagre også i strejke, i solidaritet med deres spanske kolleger, skriver Forbes. De tyske lagerarbejdere er organiseret i fagforeningen Verdi, der i har iværksat strejken på grund af dårlige arbejdsvilkår, der omfatter mental og fysisk stress og konstant, monotont arbejde.

Kritik fra toppolitikere

»Amazon har i flere år undladt at leve op til sit ansvar og har derudover nægtet sine ansatte muligheden for at indføre ændringer via kollektive forhandlinger«, hedder det i en udtalelse fra Verdi. Amazon har svaret igen ved i en pressemeddelelse at kalde virksomheden for »en fair og ansvarlig arbejdsgiver«, der fra »dag ét har været en sikker og positiv arbejdsplads med konkurrencedygtige lønninger og medarbejderfordele«.

Det var dog ikke kun lagermedarbejderne, der benyttede Prime Day til at rette skytset mod Amazons ledelse. Det samme skete fra toppen af amerikansk politik. En af de mest højprofilerede medlemmer af Demokraterne i den amerikanske kongres, Keith Ellison, forsøgte på Prime Day at komme i dialog med Amazons topchef, Jeff Bezos.

Ellison krævede at få et svar på, hvorfor Amazon fortsat sælger bøger og varer med symboler, der vurderes af borgerrettigheds-organisationen Southern Poverty Law Center som værende racistiske eller indeholdende hate speech. Demokraten brugte Prime Day til at offentliggøre et brev han havde sendt til Bezos, hvor han blandt andet skriver: