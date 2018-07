Forskere finder sammenhæng mellem hyppig brug af digitale medier og ADHD Undersøgelsen siger dog ikke noget om, hvorvidt overforbrug af f.eks. sociale medier kan være decideret årsag til lidelsen.

De unge bliver ofte beskyldt for at være ukoncentrerede og uregerlige af forældregenerationen, og i de senere år har forældrene især udpeget ungdommens forbrug af digitale medier som årsag. Ny forskning viser dog nu, at disse forældre muligvis har noget at have anklagerne i, men det er stadig for tidligt at konkludere, at hyppig brug af digitale medier giver børn og unge ADHD.