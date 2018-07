Facebook indtog Kina - og blev smidt ud igen med det samme Det så endelig ud til at Facebook kunne åbne et kontor i Kina, hvor det sociale medie er blokeret. Men firmaet havde gjort regning uden Kinas centrale Internet-myndighed.

Mark Zuckerberg vil virkelig gerne have Facebook udbredt i Kina. Virkelig, virkelig gerne.

Efter flere forsøg så det i 24 timer ud som om at riget i midten ville byde Facebook velkommen. Men så trak de kinesiske myndigheder alligevel tilladelsen. Da Zuckerberg gik i seng tirsdag aften i Californien skete det i forvisningen om, at hans livsprojekt endelig havde fået fodfæste på det kinesiske fastland. Da han stod op onsdag morgen havde både Reuters og New York Times bekræftet, at det heller ikke skulle lykkes denne gang.

Facebook laver nu også hardware

Facebook har været blokeret i Kina siden 2009, hvor billeder fra voldsomme demonstrationer i den nordvestlige Xinjiang-provins fandt vej til det sociale medie. Også Facebook-ejede Instagram og WhatsApp er blokerede. De tre sociale medier kan kun tilgås fra særlige frihandelszoner eller ved brug af en VPN-løsning, der omgår blokeringen.

I 2015 lykkedes Facebook at få tilladelse til at åbne et kontor i landet, men i sidste ende faldt det alligevel igennem. I det seneste forsøg benyttede Facebook imidlertid en anden strategi. Firmaet ville vinde kinesernes gunst med knowhow og penge i et af Kinas store teknologiproduktions-miljøer.

Som bekendt er Kina hjemsted for fremstillingen af størstedelen af den forbrugerteknologi, vi køber i danske butikker og webshops. Facebook er på det seneste også gået hen og blevet en hardware-producent. Firmaet fremstiller bl.a. virtual reality-headsets under Oculus-navnet, egne chips og servere til sine datacentre og har også et par smartbriller i pipelinen. Facebook kunne med andre ord åbne et kontor på det kinesiske fastland under dække af at være tættere på det kinesiske produktionsmiljø.

Den digitale kinesiske mur

Det skulle være sket i provinsen Zheijang, syd for Shanghai. Her ligger tech-centrummet Hangzhou, hvor Kinas svar på Amazon, Alibaba, har sit hovedkvarter. Ifølge Reuters ville den nye Facebook-afdeling i Kina være åbnet med i omegnen af 200 millioner kroner på kontoen under det officielle navn Facebook Technologies (Hangzhou). Men tilsyneladende havde Facebook kun indhentet tilladelse til at åbne virksomheden fra de lokale myndigheder i Zheijang-provinsen. Og det vakte vrede i Beijing, skriver New York Times.

Det magtfulde, såkaldte ’Cyberspace-administrationskontor’, som præsident Xi Jinping indstiftede i 2014, følte sig holdt udenfor, og trak derfor Facebooks tilladelse tilbage. Det er det samme kontor, der regulerer og overvåger Kinas egne, sociale medie-giganter såsom Tencent QQ, Sina Weibo og WeChat.

Tilbagetrækningen skete mindre end 24 timer efter, en talsperson for Facebook overfor tech-mediet The Verge havde beskrevet det nye tiltag som et innovations-center, der skulle støtte nye, kinesiske tech-virksomheder både vidensmæssigt og økonomisk. Facebook har lignende centre i Frankrig, Brasilien, Indien og Sydkorea.

Et personligt ærinde

Et indtog i Kina lader til at være et personligt ærinde for Mark Zuckerberg. Han er gift med den kinesisk-amerikanske læge Priscilla Chan og har lært at tale mandarin for bedre at kunne kommunikere med hustruens familie. Den evne benyttede han også i 2015, hvor han under en middag i Det Hvide Hus bad Xi Jinping om at foreslå et navn til den baby, Zuckerberg-parret havde på vej. Det er normalt en stor ære forbeholdt ældre familiemedlemmer, men præsident Xi sagde pænt nej tak.