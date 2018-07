Selvflyvende droner er på vej – og de laver helt om på vores liv og hverdag Transportindustrien forbereder en storstilet revolution af den måde, vi bevæger os på. Den vil få endnu større betydning for vores liv og samfund, end internettet har fået.

Ved den gamle havn i Montréal triller en grå folkevogn rundt og rundt i en bane med masser af sving og kurver. Føreren rækker demonstrativt begge arme ud af vinduet for at dokumentere, at han netop ikke fører bilen. Den kører af sig selv.

Om alt går efter planen, bliver den klar til at rulle ud på offentlig vej allerede inden nytår, fortæller Stefan Jenzowsky, direktør for Kopernikus Automotive, der i så fald vil have overhalet bilindustriens egne udviklere og de store nye spillere som Google og Uber inden om.

»Tricket er, at jeg gik langt uden om bilindustriens ingeniører. I stedet ansatte jeg udviklere af computerspil til at løse opgaven, og det har de gjort med den hurtighed og effektivitet, der præger spilbranchen. Bilindustrien sidder fast i meget gammeldags måder at tænke på«, forklarer han.

Kopernikus Automotive er en af de tusindvis af helt nye spillere, der hver for sig håber, at netop de kan gøre ved transportbranchen, hvad Microsoft, Google og Amazon gjorde, da internettet brød igennem: vende op og ned på alt det kendte og blive de nye giganter.

Lidt oppe af floden i Montréals gamle industrikvarter mødes mange af de håbefulde opkomlinger med branchens største virksomheder, banker og andre pengemænd, forskere og byplanlæggere – over 5.000 i alt – for at gøre sig selv og hinanden klogere på den kommende revolution.

Sammenligningen med internettets fremkomst i 90’erne er et gennemgående tema i taler og debatter. Dengang kunne de få indviede, der var med til at udvikle nettet, se de enorme perspektiver. Men der var ikke mange uden for den sluttede kreds, der kunne tage dem helt alvorligt. I dag står transportbranchen i egen selvforståelse samme sted.

»Formentlig bliver mobilitetsrevolutionen endnu mere indgribende i almindelige menneskers liv og hverdag, end internettet er blevet«, siger Jon Rimanelli, grundlægger og chef for AirspaceX, der er på vej med selvflyvende droner.

Hvor internettet ’bare’ har lettet muligheden for at søge information og kommunikere, handler transportrevolutionen om, hvordan vi bor, lever og bevæger os i den fysiske verden, og hvordan virksomhederne fungerer, forklarer han.

»Det, vi taler om her, er ikke kun andre måder at flytte varer og personer fra A til B på. De geografiske bånd bliver løsnet, og det åbner uanede muligheder for, hvordan vi kan bo, arbejde og mødes«, siger Jon Rimanelli.

Byer overfyldt med biler

At revolutionen kommer, tvivler ingen her på; den er ganske enkelt nødvendig. Bybefolkningen vokser fra 3,5 milliarder til 5 milliarder i løbet af de kommende 12 år, og byerne er allerede overfyldt med biler, der står stille i trafikpropper og ikke er til at parkere. Dertil kommer luftforureningen og udslippet af drivhusgasser. Transportsektoren står rundt regnet for en fjerdedel af CO 2 -udledningen. Det er på ingen måder bæredygtigt, erkender branchens topchefer i samlet kor.

Konferencen i Montréal er arrangeret og i et vist omfang finansieret af dækproducenten Michelin, der ikke umiddelbart har nogen interesse i at mindske antallet af biler på vejene, tværtimod. Så hvorfor støtte en konference, hvor især industrien, men også regeringer, borgmestre og forskere gør sig selv og hinanden klogere på, hvordan man begrænser den traditionelle vejtransport?

»Vi ved, at den nuværende transportsystem ikke er bæredygtigt. Det er helt åbenbart, at der kommer til at ske noget dramatisk«, siger direktør for Movin’On-konferencen Nicolas Beaumont, der også er chef for Michelins afdeling for bæredygtighed.

»Ved at samle branchens store og innovative aktører hvert år kan vi holde os tæt informeret om, hvad der sker i branchen, og vi kan blive en del af løsningen. Det er helt afgørende for Michelin«, siger han.

En del af fremtiden er begyndt at tegne sig. Blandt de nye transportformer, der allerede bliver prøvet af, er selvkørende biler til de kortere afstande, selvstyrende droner til de halvlange afstande og et hyperloop, der skyder varer og passagerer af sted fra by til by og mellem kontinenter med over 1.000 km/t gennem underjordiske rør. Det bliver alt sammen drevet af grøn strøm, der formentlig bliver udskiftet med brint i løbet af nogle år.

»Vi har allerede teknologien, og vi har pengene til at finansiere den. Men det er ikke helt nok«, siger Laurent Burelle, chef for Plastic Omnium Group, en af de store leverandører til bilindustrien med fabrikker i 31 lande. »Vi skal også håndtere de sociale implikationer. Investeringer for hundredvis af milliarder skal afskrives. Mange hundredtusinder arbejdere skal omskoles«, siger han.