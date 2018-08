Apple er over 1000 milliarder dollar værd: Men Huawei sælger nu langt flere smartphones end Apple og overtager andenpladsen Den amerikanske tech-gigant er blevet forvist til den globale tredjeplads. Huawei er nummer to, selv uden adgang til det amerikanske marked.

Ved fremlæggelsen af Apples seneste kvartalsregnskab tirsdag aften dansk tid stod to ting klart. For det første tjener Apple tjener flere penge end nogensinde, hvilket fik firmaets aktieværdi til at eksplodere og gjorde selskabet til det første nogensinde, der opnåede en værdi på over 1000 milliarder dollar. For det andet bliver Apple samtidig sendt ned på tredjepladsen på den globale hitliste over smartphone-producenter. Huawei har overtaget andenpladsen.

Langt foran Apple

Der står Samsung på langt de fleste smartphones, der bliver solgt verden over. Omtrent hver femte smartphone, der langes over disken, er en Samsung-smartphone, hvilket gav sydkoreanerne en markedsandel på lige under 21 procent i andet kvartal 2018. I mange år har Apple været Samsungs nærmeste konkurrent med en markedsandel på omkring 14-15 procent, men det er slut nu.

I løbet af de sidste fem år har kinesiske Huawei taget større og større bidder af smartphone-markedet, og firmaets kometfart mod smartphone-hitlistens top er nu kulmineret i, at de har overhalet Apple i antallet af solgte enheder. Det blev bekræftet, da Apple offentliggjorde deres iPhone-salgstal ved firmaets seneste regnskabsfremlæggelse.

Huawei har ikke bare overhalet Apple med et mulehår. Det kinesiske firma er tværtimod drønet forbi Silicon Valley-mastodontent og har efterladt Apple i en sky af støv, langt bagude i feltet. Huawei har ifølge sine egne tal solgt 54,2 millioner smartphones i kalenderårets andet kvartal, mens Apple kun har solgt 41,3 millioner i den samme periode.

Det hører med til historien, at Apple faktisk har øget deres salg med en enkelt procent siden samme periode sidste år, og dermed har brudt en salgskurve for forårskvartalet, der har været faldende i de sidste par år. Det ændrer dog ikke på, at salget af Huawei-smartphones i andet kvartal af 2018 også var over to millioner højere end Apples salg i første kvartal af 2018, der var et langt bedre kvartal for sidstnævnte.

Forskudte lanceringer

Det betyder dog en hel del, hvilke kvartaler, der bruges til sådanne sammenligninger. Apples bedste kvartal er altid fjerde kvartal af kalenderåret (der samtidig er det første kvartal af firmaets regnskabsår), fordi Apple lancerer nye iPhones hvert efterår. Det kan derfor aflæses i regnkabet, når fans skynder sig ud for at købe den nyeste Apple-smartphone i oktober, november og december, og julesalget hjælper også på tallene.

I de sidste tre år har Apples officielle iPhone-salgstal ligget på mellem 74 og 78 millioner solgte enheder i denne periode, hvilket er en hel del flere end Huaweis 54,2 millioner. Stort set alle andre smartphone-producenter lancerer nye smartphones i både foråret og efteråret, hvilket også gælder de nuværende indehavere af første- og andenpladsen, Samsung og Huawei.

Næsten alle globale smartphone-spillere, der ikke hedder Apple, lancerer en ny flagskibs-smartphone i forbindelse med Mobile World Congress-messen, der finder sted i Barcelona hvert år i slutningen af februar eller starten af marts. I løbet af den sene sommer eller det tidlige efterår lancerer de samme firmaer så typisk en større smartphone i den såkaldte phablet-kategori. For Samsung er det f.eks. Note-serien, hvor GALAXY Note 9 bliver lanceret om få dage, og for Huawei er det deres Mate-serie.