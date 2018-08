Forbuddet mod politiske reklamer i tv er under pres Regeringspartier og ekspert mener, at forbuddet mod politiske reklamer i fjernsynet er antikveret. På alle digitale platforme har politikerne nemlig fri leg.

»God sommer, vi håber, du nyder vejret. Om mindre end et år skal vi igen stemme om Danmarks fremtid, og vi har brug for dig.

Bliv gratis intromedlem af Socialdemokratiet«. Sådan lyder det i partiets verserende annoncekampagne på Facebook, der er skræddersyet til at ramme borgerne i en særlig kommune.

Partileder Mette Frederiksen flankeres på reklameillustrationen af den lokale socialdemokratiske borgmester, så hun, afhængig af modtagerens hjemkommune, står skulder ved skulder med Birgit Stenbak Hansen for frederikshavnske Facebook-brugere, med Marie Stærke for køgenserne og med Marcel Meijer for samsingerne.

Fakta Reklameforbud Lov om radio- og fjernsynsvirksomheds paragraf 76 har et generelt forbud mod reklamer for tobaksprodukter samt for politiske reklamer i fjernsynet. Stk. 3: ’I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger. Stk. 4:’I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for politiske budskaber i perioden fra tidspunktet for udskrivelse af valg til politiske forsamlinger eller folkeafstemninger og indtil afholdelsen af valget eller afstemningen’. Vis mere

Det er blot et lille eksempel på, hvor enkelt det er at målrette politiske budskaber til hvert individ i den digitale markedsføring. På de netbårne tjenester som YouTube, Facebook og TV 2’s hjemmeside kan politikere og partier udrulle reklamevideoer og annoncer, så de eksponeres for brugere med en særlig profil.

Vi har jo oplevet, at mediebilledet og folks brug af medier har ændret sig dramatisk, så lovgivningen i dag er arkais Mads Fuglede, medieordfører for Venstre

Småbørnsforældre kan passende blive præsenteret for et budskab om at styrke folkeskolen, mens den ældre borger kan indfanges ved at komme med slagord om ældreplejen. Denne målrettede markedsføring, også kaldet microtargeting, er der ingen regulering af. Der er med andre ord fri leg for politikere og partier.

Helt anderledes restriktivt forholder det sig med tv. Her har der i årevis været et forbud mod politiske reklamer. I 2004 blev forbuddet endda strammet yderligere, så det i en tre måneders periode op til en valghandling blev helt bandlyst for alle at reklamere for ethvert politisk budskab.

»Det er jo en antikveret lovgivning«, siger lektor Karina Kosiara-Pedersen fra Københavns Universitet, der forsker i partiers valgkampagner. »De sociale medier og nettet har jo overhalet flow-tv, og her kan politikere og partier lave meget målrettede reklamer, som jo gør, at det generelle tv-reklameforbud ikke længere har nogen stor effekt«.

Hver tiende er nu uden fjernsyn

Ændringen i danskernes forbrug af medier er senest beskrevet i rapporten ’Mediernes udvikling i Danmark’, som Kulturministeriet udsendte i juni. Den fortæller blandt andet, at 91 procent af danskerne nu er på nettet en gang om dagen, mens det i 2005 blot var 57 procent.

Rapporten fortæller også, at det gennemsnitlige tv-forbrug daler år for år. Og siden 2012 er andelen af husstande uden et tilsluttet tv vokset fra 4 til 11 procent.

Under det seneste folketingsvalg var Liberal Alliances daværende kulturordfører og nuværende kulturminister Mette Bock (LA) ikke i tvivl:

»Den her forældede regel er jo en anakronisme. Den bør bringes i overensstemmelse med den tid, vi lever i. For det her forbud giver ingen logisk mening længere«, sagde Mette Bock til Jyllands-Posten i 2015.

Politiken har spurgt Mette Bock om hendes aktuelle holdning som kulturminister til forbuddet mod politiske reklamer i tv, men det har hun ikke svaret på.

»Ønsket (om at ændre lovgivningen, red.) har hverken været frembragt eller drøftet i forbindelse med medieforhandlingerne, så jeg oplever ikke stor efterspørgsel. Men bliver det bragt op, tager vi naturligvis en drøftelse«, lyder det i en kort skriftlig kommentar fra ministeren.

I 2015 var de største partier, Venstre og Socialdemokraterne, fortsat tilhængere af reklameforbuddet. I dag erkender Venstres medieordfører, Mads Fuglede, at der ikke er nogen stor logik i forbuddet mod politiske tv-reklamer.

»Vi har jo oplevet, at mediebilledet og folks brug af medier har ændret sig dramatisk, så lovgivningen i dag er arkaisk. Der er jo ingen begrænsninger ved at lave en kampagne på YouTube, og det, som reklameforbuddet på tv reelt betyder, er, at der så bare er nogle vælgergrupper, der er sværere at nå«, siger Mads Fuglede.