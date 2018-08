Kina tester nyt fly, der kan flyve 7.344 kilometer i timen - og medbringe missiler Det nye fly vil i fremtiden kunne udmanøvrere kendte våbensystemer, vurderer forskere

Kina har sammen med USA og Rusland kastet sig ud i et kapløb om at udvikle fremtidens våben.

Avisen South China Morning Post skriver tirsdag morgen, at Kina i sidste uge gennemførte et vellykket forsøg med et helt nyt ubemandet, hypersonisk fly, der i 400 sekunder kom op på en marchhastighed på 5,5, hvilket svarer til fem end halv gange lydens hastighed, og derudover nåede en tophastighed på march 6 - svarende til 7.344 kilometer i timen.

Flyet går under navnet Starry Sky-2 og benytter en teknologi, hvor det rider på de chokbølger, som det fremskaber.

Ifølge en udtalelse fra China Academy of Aerospace Aerodynamics blev flyet i fredags på et uoplyst sted i det nordvestlige Kina sendt op i atmosfæren monteret på en raket, hvorefter det frigjorde sig og fløj ved egen kraft.

Meget manøvredygtigt

Det opsigtsvækkende ved flyet er ikke blot dets hastighed, men også at forskere regner med, at det i fremtiden vil kunne medbringe missiler, og at flyet på grund af sin høje hastighed vil kunne gennemtrænge eksisterende forsvarssystemer.

Den kinesiske militæranalytiker, Zhou Chenming, siger South China Morning Post, at det formentlig vil tage yderligere tre til fem år, før flyet er så udviklet, at det kan medbringe missiler.

Han vurderer, at der i første omgang vil blive tale om konventionelle missiler.

»Udover at være egnet til missiler kan det også have andre militære anvendelesmuligheder, som stadig er ved at blive udforsket«, siger han.

Det kileformede fly har ifølge South China Morning Post også en meget stor manøvredygtighed, som gør det sværere at spore for radarsystemer.

Avisen citerer den amerikanske viceforsvarsminister for udvikling, Mike Griffin, for tidligere i år at have udtalt, at Kina har »et temmeligt modent system« for at udvikle hypersoniske missiler, der kan ramme på flere tusinde kilometers afstand.

Hård kamp om fremtiden

Kina er dog ikke det eneste land, der arbejder på at udvikle den nye teknologi.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har sagt, at hans land næste år vil tage et nyt hypersonisk fly i anvendelse, som vil være »usårligt« over for missilforsvarssystemer, mens det amerikanske luftvåben har fået tilldelt over seks milliarder kroner til at udvikle hypersoniske missiler, der kan blive affyret fra fly.

Men våbenkapløbet afspejler også Kinas voksende militære ambitioner.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har i flere taler det seneste år givet udtryk for, at Kina fremover i højere grad vil bruge sit militær til at håndhæve kinesiske interesser rundt om i verden - bl. a. i Det Sydkinesiske Hav, som USA betragter som internationalt farvand, mens Kina betegner det som kinesisk territorialfarvand.

Samtidig har Xi Jinping igangsat en modernisering af det kinesiske militær, så det i højere grad kan anvendes til operationer rundt om i verden.