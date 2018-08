Google holder øje med hvor du er - også når du har slået sporing fra Afsløringen har fået Google til at lave om… på hjælpesiden, ikke på funktionen.

Afsløringen af, at Google holder øje med og gemmer oplysninger om, hvor du befinder dig – også når du udtrykkeligt har bedt Google om at lade være - har fået søgegiganten til at reagere.

Dog ikke ved at holde op med at spore brugere, der har slået lokationshistorikken fra, men ved at give en mere åben beskrivelse af, at brugerne fortsat vil blive sporet, selvom de slår lokationshistorikken fra.

»Tidligere har vi åbenbart ikke skrevet tingene klart nok«, siger Googles informationschef i Danmark, Jesper Vangkilde.

Nyhedsbureauet Associated Press offentliggjorde mandag historien om, at Google har fejlinformeret sine brugere med denne sætning:

»Du kan når som helst slå lokationshistorikken fra. Med lokationshistorikken slået fra vil oplysninger om, hvor du tager hen, ikke længere blive lagret«, stod der i beskrivelsen af Google privatlivsindstillinger indtil i torsdags.

Det passer imidlertid ikke, viser en undersøgelse, som AP har gennemført sammen med Princton University. Google Maps vil fortsat gemme position og tidspunkt, når du åbner appen. På Android-telefoner vil automatiske opdateringer af vejrudsigten lokalisere omtrent, hvor du befinder dig.

Selv når du bare googler efter »chokoladesmåkager« finder søgemaskinen frem til, hvor du præcis befandt dig, da du indtastede netop det ord, og oplysningen gemmes i din Google-profil.

Princeton University har undersøgt lagringen af lokationsdata på flere forskellige Andriod-telefoner. AP har gennemført sine egne tests på iPhones med samme resultat.

»Misforståelsen er nok, at der er tale om to forskellige ting. Lokationstjenesterne bruges til at give anbefalinger om f. eks. restauranter eller andre steder, du kan besøge. Det kan brugerne lade være med at slå til. Google Maps og Search indsamler også lokationsdata, og de skal ganske rigtigt slås fra et andet sted, hvis man ønsker det«, siger Googles talsmand, Jesper Vangkilde.

Du kan se, hvad Google ved om dine bevægelser, ved at logge ind på myactivity.google.com, hvor du finder en tidslinje.

Hvis du har slået lokationshistorikken fra, kan det imidlertid være vanskeligt at gennemskue, præcist hvor meget Google ved. Oplysningerne vil typisk være gemt under flere forskellige overskrifter, hvoraf mange ikke har noget med geografi at gøre.

Mange penge data om, hvor brugerne har været

Oplysningerne om, hvor brugerne har befundet sig, og på hvilket tidspunkt kombineret med, hvad de har foretaget sig på Googles tjenester, er ifølge AP penge værd for Google. Annoncørerne vil nemlig betale mere, når de kan målrette annoncerne til brugere, der er eller har været bestemte steder.

Siden 2014 har Google ladet annoncørerne følge effekten af annoncerne på 'driving food traffic' - en funktion, der bygger på brugernes lokationshistorik. Google satser i stigende grad på geografisk sporing af brugerne i forsøget på at øge overskuddet, der sidste år steg til over seks milliarder kroner.

Googles talsmand afviser imidlertid, at Google bevidst gør det svært at slippe af med geografisk sporing for at tjene flere penge.