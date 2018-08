Lasse Underbjerg giver din robot følelser

»Hvis vi for eksempel kan aflæse brugerens ansigtsudtryk, mens samtalen finder sted, kan vi føre en langt mere vedkommende samtale. Men det kræver, at kameraet er på hele tiden. Vil man bede om det? Vil brugeren acceptere det? Der ligger et valg, man skal træffe, og deri ligger også et signal, der er med til skabe virksomhedens brand«, siger Lasse Underbjerg.

Grundlæggende er der to strategier: Apple markedsfører sig på at beskytte brugernes data. Det kan gøre Siri, Apples virtuelle assistent, lidt mindre personlig. Til gengæld kan hun opleves mindre intimiderende og føles mere tryg. Omvendt gør Google nærmest en dyd af at indsamle så mange data om deres brugere som overhovedet muligt for derved at give mere relevante søgeresultater og mere relevante annoncer.

Bedre samtale

»Jeg ved godt, at Google overvåger min færden, når jeg bruger Google Maps. Men den service, jeg får til gengæld, er så god, at jeg finder mig i det«, siger Underbjerg.

På samme måde kan brugerne få nyttigere og behageligere oplevelser, jo bedre maskinen kender dem. Ikke bare de konkrete oplysninger om, hvad du har brug for, men også hvordan din personlighed er indrettet; det kan tegne et billede af, hvordan maskinen skal udtrykke sig for at blive opfattet som en behagelig samtalepartner, der forstår dine behov.

Foto: Jens Bostrup Jo mere data firmaerne får om deres brugere, jo mere personlig bliver deres robotter, siger Lasse Underbjerg.

På den anden side skal virksomheden passe overordentlig godt på med at virke for snagende, siger Lasse Underbjerg.

»Med EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger er mange blevet klar over, hvor mange data der bliver indsamlet om os. Og min fornemmelse er, at grænsen i mange tilfælde for, hvad folk vil finde sig i, er nået«, siger Lasse Underbjerg og nævner Facebook som eksempel. Det sociale medie overskred en grænse, da det kom frem, hvordan russiske trolde og analysefirmaet Cambridge Analytica har manipuleret med brugerne baseret på deres personlige oplysninger og psykologiske profiler.