Astronauter reparerer lækage med tape Stenslag er som regel bare irriterende, men når det sker 400 kilometer ude i rummet er det en alvorlig sag.

Udstyret med en rulle tape er det lykkedes astronauter på Den Internationale Rumstation at reparere et læk og dermed mindske et trykfald om bord på rumstationen.

Det oplyser det amerikanske rumfartsagentur Nasa fredag morgen.

»Alle systemer er stabile, og besætningen er ikke i fare«, lyder det fra Nasa.

Det var formentlig et fragment fra en meteorit, der var skyld i det hul, der onsdag nat forårsagede et fald i trykket på Den Internationale Rumstation.

Astronauterne om bord på rumstationen lå og sov, da kontrolrummene i Houston og Moskva fik en alarm om et mindre trykfald på rumstationen.

Kontrolrummet vurderede, at der ikke var overhængende fare for besætningen og lod dem sove, men da de vågnede gik arbejdet i gang med at lokalisere årsagen til lækket.

Inspektionen afslørede, at lækket stammede fra et to millimeter stort hul i et af de Sojus-rumfartøjer - Sojus MS-09 - der er koblet sammen med rumstationens russiske modul.

En simpel løsning

Derefter gik kontrolrummene på jorden sammen med astronauterne i gang med at diskutere mulighederne for at reparere skaden.

Løsningen var ikke ligefrem raketvidenskab. Beslutningen blev at forsøge at lappe hullet med tape, nærmere bestemt en isolerende Kapton-tape, som tåler temperaturer fra -269 til +400 grader celsius.

Reparationen blev udført af den russiske fartøjschef Sergey Prokopyev.

Kontrolrummene og astronauterne er nu i sving med at udtænke en mere permanent og holdbar reparation af Sojus-fartøjet, der benyttes som transportmiddel til og fra rumstationen.