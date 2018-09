Hvad pokker sker der inde i hovedet på en af verdens mest omtalte topchefer, Elon Musk? Elbilselskabets excentriske topchef anklager spekulanter og oliebranchen for at kunne stå bag sabotage for at tjene penge og blokere den grønne omstilling. Men en række meldinger fra ham selv vækker også dyb undren og skepsis.

