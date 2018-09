Lige om lidt kommer der en hær af robotter, og de har kurs mod vores jobs Kunstig intelligens har fået sit store gennembrud. Snart kommer robotterne på markedet, siger erhvervsfolk og eksperter.

I årtier har vi hørt, at robotterne og den kunstige intelligens kommer og tager vores jobs. Det er stadig ikke sket.

Men nu har den kunstige intelligens faktiske forladt tegnestuerne, produkterne er udviklet af mindre iværksættere, og de er på vej ud til de store virksomheder, der sender dem videre ud i virkeligheden, siger Torsten Kolind, grundlægger af Silicon Valley-virksomheden YouNoodle.

»Udviklingen er gået helt utrolig hurtigt inden for de seneste 24 måneder, og det varer ikke længe, før den kunstige intelligens for alvor rammer markedet«, siger han.

YouNoodle er en platform, der sætter virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder verden over sammen med den teknologi, der udvikles af mindre iværksættere. Fra den platform kan han se, hvad der bliver udviklet af ny teknologi, før den kommer ud på markedet, og i hvilket tempo den bliver implementeret i virksomheder over hele verden.

»Big data og kunstig intelligens har været på vej i 20 år, men først nu ser vi det store gennembrud. Til gengæld kommer det til rigtig mange brancher på en gang: Sundhed, bioteknologi, transport, logistik og mange andre«, siger han.

Gennembruddet skyldes en kombination af to faktorer: For det første har udviklerne fået nye redskaber fra Google, Microsoft og andre, der gør kunstig intelligens tilgængelig for det brede marked – uden at man skal bruge ufattelig mange penge på specialiserede programmører. For det andet er computerkraften, der skal til for at bearbejde meget store mængder data, samtidig blevet markant billigere, forklarer Torsten Kolind.

Serie Tech i Kødbyen Op mod 16.000 mennesker fra hele verden valfarter fra på onsdag til festival i Kødbyen i København for at blive klogere på brudfladerne mellem teknologi, etik, mennesker og samfund. Politiken varmer op til festivalen ved at tale med nogle af de talere og værter, der kommer til byen. Under festivalen etableres en lokalredaktion i Kødbyen, der producerer reportager og en daglig udgave af de technyhedsbreve, der ellers kun kommer hver mandag. wwwpolitiken.dk/nyhedsbreve wwwtechfestival.co Vis mere

Forskere: Halvdelen forsvinder

Bent Greve, professor i samfundsøkonomi på Roskilde Universitetscenter, ser samme billede. Han forsker i teknologiens konsekvenser for arbejdsmarkedet og velfærdsstaten og udgav i 2017 bogen ’Technology, jobs and the future of work’.

»Forskerne er enige om, at ganske mange jobs kommer til at forsvinde, og man er også enige om, at lige pludselig går det stærkt. Når først kombinationen af kunstig intelligens og stor regnekraft er blevet bredt tilgængelig, så kan man eksempelvis bruge chatbots til at erstatte mennesker i mange brancher, og ikke længere kun i ufaglærte jobs. Det bliver mange og store forandringer på en gang«, siger Bent Greve.

Det er altid svært at spå, især om fremtiden. Men ved at sammenholde, hvad teknologien kan, med analyser af de jobs, der findes i dag, kan man regne sig frem til, at cirka halvdelen af jobfunktionerne i løbet af 10-15 år vil være overtaget af robotter og kunstig intelligens. Det regnestykke er der stort set enighed om.