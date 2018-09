Kaffegrums og gammelt brød tilsat gær ender som lækkerier

For de fleste er kaffegrums, æbleskræller og gammelt brød bare uspiseligt affald. Men for Johnny Drain er det råvarerne til kulinariske lækkerier – nogle af dem på et niveau, hvor de blev serveret på Noma, dengang den blev kåret til verdens bedste restaurant.

Ambitionen er dog ikke længere at præstere den ypperste kvalitet til de fineste køkkener, men derimod at gøre teknologien udbredt i den helt store skala. Johnny Drain drømmer om at samle kasseret mad sammen, lige fra bønderne over transportselskaberne og til supermarkederne, og få den omdannet til sund og lækker mad, der er til at betale.

Som at lave øl og brød af korn

Princippet i teknologien er i virkeligheden ældgammel. Mennesket har i tusinder af år brugt gær til at omdanne uspiselige korn til brød, øl og meget andet godt. Johnny Drain har i princippet bare opdraget gærcellerne til at kaste sig over forskellige slags madaffald.

Æbleskrællerne bliver til en misopasta – en japansk opfindelse, der indgår i supper og saucer.

Kaffegrumset bliver til en eddike, der ifølge Johnny Drain tilfører retten en helt utrolig dybde og kompleksitet.

Senest har han udviklet en flødeis – eller noget, der smager præcist som flødeis – på basis af rent veganske produkter. Præcist hvad den kunstige flødeis er lavet på, må han ikke afsløre. Isen er sat i produktion, og opskriften er en forretningshemmelighed. Hvis man selv vil forsøge sig med teknologien, kan man omdanne gammelt rugbrød til kvass, en læskedrik med honning, citron og mynte. Opskriften ligger på nettet.

»I virkeligheden er det kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad man kan bruge, og hvad man kan få ud af det«, siger Johnny Drain.

Det er dog ikke alle eksperimenter, der går lige godt. Han har blandt andet forsøgt sig med at lave smør – eller noget, der smager lige så godt – på basis af rent veganske ingredienser. Men han har haft stort set lige så lidt succes med det som de traditionelle margarineproducenter, erkender han.

Få gæren ud på den store klinge

Den helt store udfordring ligger imidlertid et ganske andet sted: i at få gærcellerne flyttet ud af laboratoriet, så de kan kaste sig over madaffald, der aldrig forlader bondens mark, går tabt under transporten, bliver kasseret i supermarkedet eller ender i skraldespanden i de små hjem.

Madspild koster hvert år Danmark 11,6 milliarder kroner, viser den nyeste opgørelse fra Landbrug og Fødevarer fra 2014. Det svarer til 7.200 kr. for en gennemsnitlig familie med to børn. Målt i mængder smider danske husholdninger 260.942 tons mad ud om året. Det svarer til 47 kilo mad for hver dansker.

»Den logistiske udfordring er klart den største, men også den vigtigste at få løst. Ellers får vi ikke skaleret løsningerne op i den helt store skala, hvor der er brug for dem«, siger Johnny Drain, med henvisning til at der skal skaffes mad til et par milliarder flere i løbet af få årtier, og at der allerede i dag er næsten en milliard, der ikke aner, hvor det næste måltid skal komme fra.

Når han i næste uge skal være vært for et af arrangementerne på techfestivalen i Kødbyen i København, håber han at møde nogen, der har forstand på den side af sagen.