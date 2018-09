Tech: Derfor er Politiken partner på techfestivalen

Op mod 16.000 mennesker fra hele verden valfarter de kommende dage til Kødbyen i København for at diskutere tech. Ikke for at vise de nyeste opfindelser frem på en messe, men for at sætte den teknologiske udvikling i sammenhæng med mennesker og samfund. Blive klogere på, hvad der rører sig, og drøfte de etiske, moralske og politiske udfordringer.

»Vi skal tale om teknologien med et åbent sind, men også med blikket stift rettet mod de mennesker, der bliver berørt«, siger festivalens direktør, Marie Louise Gørvind.

Og det er netop Politikens vinkel på techstoffet, der er et højt prioriteret fokusområde på redaktionen, siger avisens tech- og internationale redaktør, Michael Jarlner.

»Vi er ikke tilfredse med kun at beskrive, hvad den nye teknologi kan. Vi interesserer os for, hvad vi ønsker at bruge den til – altså for brudfladerne mellem teknik, etik og politik«, siger Michael Jarlner.

Partnerskabet indebærer, at Politiken varmer op til festivalen ved at tale med nogle af de talere og værter, der kommer til byen. Vi kommer bredt rundt i festivalens temaer: Hvor ligger udfordringerne for os som enkeltpersoner, som børn, unge, ansatte og iværksættere, for byerne, klimaet og demokratiet?

Valg af kilder og vinkling sker, naturligvis, helt uden indblanding fra festivalen. Det samme gælder under festivalen, hvor Politiken etablerer en lokalredaktion i Kødbyen, der producerer reportager og en daglig udgave af de technyhedsbreve, der ellers kun kommer hver mandag.

