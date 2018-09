’Grønne’ el-certifikater står i vejen for grøn omstilling

Det føles rart og klimavenligt, når man kan man sætte opvaskemaskinen i gang på grøn strøm. Men de grønne certifikater vildleder forbrugerne. Og hvad værre er: De står i vejen for en teknologisk udvikling, der for alvor vil fremme den grønne omstilling.

Det siger Olivier Corradi, grundlægger af tmrow.com, der har specialiseret sig i at bruge kunstig intelligens og big data til at redde klimaet.

»Danskerne køber i stor stil grøn strøm i den tro, at den strøm, der kommer ud af kontakten, rent faktisk er lavet på sol og vind. Det passer bare ikke. Når vinden står stille, og solen er væk, kommer strømmen alligevel – og meget af det fra kulfyrede værker«, siger Olivier Corradi.

Han har udviklet et værktøj, der konstant overvåger de europæiske kraftværker, så man kan se, hvornår man med god samvittighed kan sætte opvaskemaskinen i gang. Og hvornår det er billigst. Appen kan ses på electricitymap.org

Løsningen bliver stadig mere relevant, både for forbrugere, for virksomheder og for klimaet, i takt med at biler, tog, færger, busser og andre store energislugere bliver elektrificeret.

Corradis app indgår desuden i det ambitiøse Parker-projekt, der vil bruge elbilerne som lagre for den grønne strøm. Ideen er, at bilerne skal lades op, når der er masser af sol og vind, og sende strømmen tilbage til elnettet, når det er nat eller vindstille, så andre kan få glæde af den.

Peugeot, Mitsubishi og Renault-Nissan er med på vognen, der støttes af forskning fra DTU i Lyngby. Projektet er så langt fremme, at det nu handler om at rulle det ud til forbrugerne, fortæller Corradi.

Olivier Corradi. Franskdansk datalog og softwareudvikler er medstifter af Tommorow. Foto: tmrow.com

Men de grønne certifikater, der altså ikke er så grønne, som de giver sig ud for, står i vejen. I dag bliver der udstedt certifikater, så længe vindmøllerne snurrer, og solcellerne virker – og de kan så bruges hvor som helst og når som helst.

»I Danmark kan man for eksempel bruge certifikater, der er købt i Island, selv om Island slet ikke har nogen fysisk forbindelse til det danske elnet. Eller man kan købe certifikater om sommeren, hvor solen skinner, og om efteråret, hvor vinden blæser, og bruge dem om vinteren, hvor en stor del af strømmen kommer fra fossile kilder«, forklarer Olivier Corradi.

Grønne certifikater vildleder

»Forbrugerne får imidlertid at vide, at deres strøm er grøn og klimavenlig. Det er totalt vildledende«, siger han.

Der er ifølge Corradi flere mulige løsninger: Den ene er at bygge flere og større forbindelser til udlandet, så man i højere grad kan dele den grønne strøm. Den anden er at få forbrugerne til at bruge strømmen, når den faktisk er grøn.

»Men det er ødelæggende for den case, når forbrugerne tror, at de i forvejen har købt og betalt for 100 procent grøn strøm«, siger han.

Olivier Corradi arbejder derfor på at få EU til at lave reglerne for de grønne certifikater om, så de bliver bundet til det relevante elnet og kun gælder i en time.

Vi skal selv skabe forandring