Zucc, Zucc, Zucc, Zuckerberg... Heltene anses nu for lumpne skurke, og nedturen sætter sig i sproget

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos og Larry Page, der grundlagde henholdsvis Facebook, Amazon og Google, er tre af de unge superstjerner, som har inspireret en hel generation af andre unge iværksættere.

De blev regnet for superhelte, der nåede ud i hele verden. De gjorde tilværelsen lettere, sjovere og mere meningsfuld for milliarder af mennesker – og gjorde samtidig sig selv helt ufatteligt velhavende på nye forretningsmodeller, verden aldrig havde kendt til før.

Men en for en er de store stjerner falmet. Afsløret som grådige, ufine og moralsk anløbne.

De er stadig ufatteligt rige og bliver stadig respekteret for deres dygtighed.

»Men de bliver ikke længere forherliget som personer. De er ikke længere de cool rollemodeller, man ser op til blandt nye iværksættere i Silicon Valley«, siger Andreas Cleve. Han er direktør for Corti, der bruger kunstig intelligens til at lære robotter at forstå og reagere fornuftigt på menneskelig tale og er netop er vendt hjem til Danmark fra techindustriens hovedkvarter i Californien.

Stjernernes nedtur har sat sig i sproget. Da Mark Zuckerberg for to år siden livechattede med millioner af sine brugere på Facebook, måtte han spørge en af dem: »Hvad sker der for det her ’zucc’-noget ... Z-U-C-C?«.

Svaret er, at ’zucc’ er en sammentrækning af facebookchefens efternavn og succ, der på amerikansk betegner fuldbyrdelsen af oralsex. Zucc er populær slang for at narre andre og misbruge deres tillid. Det kan bruges nedsættende om en person (en zucc), om en handling (at lave en zucc) eller som verbum (at zucce andre).

I den brede offentlighed og i politiske kredse vendte den positive stemning omkring techgiganterne for alvor, da det kom frem, at russiske agenter havde brugt Google, Facebook og Twitter til at polarisere befolkningen for at påvirke det amerikanske valg. Kritikken steg til nye højder, da det i 2017 kom frem, at Trumps kampagne ikke bare havde brugt psykologisk profilering til at mikromålrette budskaber, men også misbrugt personlige facebookdata fra 50 millioner amerikanske vælgere.

Tech har ikke tid til at løse noget

I Silicon Valley var Zuckerbergs personkult imidlertid allerede svundet drastisk ind. Det skete allerede med filmen ’The Social Media’, der i 2010 fortalte historien om, hvordan han skabte Facebook og snød sin første investor og medgrundlægger, Eduardo Saverin, ud af ejerkredsen. Efterfølgeren kom i de amerikanske retssale, hvor Zuckerberg måtte indgå forlig, der anerkendte Saverin som medgrundlægger.

Stjernernes moralske fald har påvirket hele kulturen og miljøet i Silicon Valleys iværksættermiljø. »Forherligelsen af de tidligere rollemodeller er helt sikkert slut«, siger Andreas Cleve.

Men det er ikke helt sikkert, hvad der kommer i stedet. Andreas Cleve oplever to tendenser i Silicon Valley:

»Den dominerende er, at folk svælger i forargelsen og spreder sladder om de store. Man ser ikke længere op til dem, og det er en sund modreaktion. Men den stikker desværre ikke særlig dybt. Det er lidt som at læse Billed-Bladet eller Se og Hør. Vi forarges over den ene i denne uge, men vi glemmer den hurtigt, når det går ud over nogle andre i næste uge«.

»Den anden trend, som jeg håber vil blive den dominerende, er at fokusere på at lave løsninger med substans frem for at spejle sig i rollemodellernes hurtige succes. Man vil gerne gøre syge mennesker raske, leve bæredygtigt, og hvad der ellers kan gøre nytte«, siger han.