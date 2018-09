Hver fjerde siger, at smartphones har en negativ indflydelse på deres liv

Da vækkeuret (mobilens, selvfølgelig) ringede i morges kiggede jeg straks på min telefon for at se, hvad jeg var gået glip af i løbet af natten.

Det er jeg ikke den eneste, der gør. 35 procent af de nordiske mobilbrugere har ikke engang været vågne i fem minutter, før de kigger på deres mobiltelefon. Det viser en undersøgelse, Deloite lavede sidste år.

Mobiltelefonen er blevet en essentiel del af manges hverdag, men det bekymrer mange brugere, der ikke synes ikke, at deres livsglæde bliver forøget af, at deres smartphone hele tiden forsøger at sætte dem i kontakt med omverdenen.

26 procent mener, at digitale medier har en negativ indflydelse på deres fysiske, sociale eller mentale velbefindende, viser en undersøgelse, den britiske public service-gigant BBC har lavet for at forstå, hvordan den lille bimlende supermaskine nede i lommen påvirker vores hverdagsliv. Resultaterne blev præsenteret til en workshop i dag på Techfestival i København.

Hele 95 procent siger, at de oplever negative konsekvenser i deres liv på grund af de digitale apparater. Eksempelvis sagde 69 procent i undersøgelsen, at de sover dårligere om natten, på grund af den tid de bruger på de digitale enheder.

Dobbel FOMO

De utilfredse brugere føler, at de taber kontrol over deres liv, når telefonen konstant kræver deres opmærksomhed. Telefonen giver dem en stressende oplevelse af, at man altid skal være på, og derfor får man ikke tid til at slappe af. Den distrahere simpelthen livet i den verden, der ikke foregår online: den gode gamle offline-verden.

Det får Emily Hawes, der er ledende publikumsplanlægger hos BBC, til at bruge betegnelsen: 'FOMO (fear of missing out) of real life'. Frygten for at gå glip af det virkelig liv.

»Folk siger, at de får alt for mange notifikationer på deres mobile apparater. Det distraherer dem, og får dem til at surfe rundt, når de var i gang med noget andet«, siger Emily Hawes.

På den måde frygter særligt de unge, at de går glip af noget i 'det virkelige liv', mens de tjekker billeder på Instagram.

»De unge lever i konstant tilstand af FOMO. Når de interagerer med folk i det virkelig liv, frygter de, at de går glip af hvad deres venner chatter om på internettet. Men når de er online, bliver de hele tiden gjort opmærksom på, hvad de går glip af det virkelige liv omkring dem«, siger Emily Hawes.

Det lette svar på dette problem er at sige: Sluk for din telefon. Slå notifikationer fra. Slet forstyrrende apps. Tag en uges digitalafvending.

Men det er lettere sagt end gjort, mener Emily Hawes.

»Kloge videnskabsfolk har brugt mange år på at finde ud af, hvad der kan få dig til at blive ved med at klikke. Der er investeret mange penge i at finde ud af det, og de her apps er udviklet på baggrund af den viden. Så det er ikke overraskende, at folk synes, det er svært at lade være med trykke på knappen«, siger hun.