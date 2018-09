Silicon Valley skal ikke bestemme over internettet

Techfestivalen i København har været et wake-up call. Sådan lyder det samstemmende fra publikum og arrangører, da de sidste foredrag og workshop er ved at være færdige hen mod lørdag aften.

Enorme indsamlinger af data, der kan omsættes til algoritmer, der forudsiger alt fra vores måde at bevæge os igennem trafikken til, om vi risikerer at udvikle alzheimers, er ikke bare noget, der giver os mulighed for at skabe en bedre verden. Cambridge Analytica-skandalen er bare et af de eksempler, der gennem det seneste år har rettet opmærksomheden mod de potentielle risici, den teknologiske revolution også medfører.

Teknologien behøver nemlig ikke at være defineret ud fra de libertarianske frihedsidealer, der ifølge festivalens initiativtager Thomas Madsen-Mygdal dominerer i Silicon Valley.

»Vi har ladet en by, hvor der bor 500.000 mennesker, sætte værdierne for vores kultur i hele den digitale verden. Det er vores egen fejl, at vi ukritisk har ladet dem sige, at det er det her, internettet betyder«, siger Thomas Madsen-Mygdal, da vi spørger, hvad festivalen har lært os.

Et vendepunkt

Den franske filosof, tech-entreprenør og tidligere techrådgiver for den franske regering, Tariq Krim, mener at festivalen er lykkedes med at fortælle publikum, at teknologi har en kæmpe indflydelse på vores liv, og derfor er det nødvendigt at tage diskussionerne om, hvordan vi vil indrette den teknologi.

»Jeg tror ikke, at vi vil have den amerikanske udgave af internettet, og vi vil i hvert fald heller ikke have den kinesiske. Derfor er vi i Europa nød til at finde en udgave, der fremhæver samtale, demokrati og vores værdier. Det digitale liv er en så stor del af vores liv, at vi er nød til at være sikre på, at det også er et sted, vi har lyst til at leve«, siger Tariq Krim, der mener, at teknologidiskussionen har nået et vendepunkt, hvor folk ikke længere kun taler om, hvorvidt teknologi kan være problematisk. Nu begynder folk også at komme med løsninger på problemer med datasikkerhed, biologisk datamanipulation og smartphonedepressioner.

Det kan deltagerne også mærke.

»De fleste talere har i år været mere optagede af de etiske spørgsmål end tidligere«, siger amerikaneren Anne Quito, der er journalist på netmediet Quartz.

Etik-debatten har ikke kun handlet om det enkelte individs brug af teknologi. Den har også handlet om, hvem der egentlig har ansvaret, bider den kinesiske ingeniør og projektmanager Yanru Guan mærke i.

»Et spørgsmål, som virkelig gjorde indtryk på mig, var, hvem der skal tage ansvar for den digitale teknologi, retten til privatliv, data osv. Er det os som forbrugere, er det virksomhederne, der producerer teknologien, eller en helt tredje? Det var et spørgsmål, som jeg ikke havde tænkt på førhen«, siger Yanru Guan.

Nu skal man sige 'please' til sin app

Særligt debatten om kunstig intelligens optager deltagerne, der nu er på vej hjem fra København. En af dem er amerikaneren Alexis Blakey, der til daglig arbejder inden for content marketing, der er bekymret over, hvordan vores maskiner bliver mere menneskelige.

»Jeg ved, at der lige nu findes nogle apps, hvor man skal sige ’please’ til dem, før de aktiverer. Der kan man se, at kunstig intelligens er ved at gøre vores maskiner mere menneskelige. Og der må vi være afklarede med, hvor vi trækker grænsen, og hvordan vi forbereder os på det«, siger Alexis Blakey.

Festivalen har dog ikke kun handlet om de store etiske diskusioner.