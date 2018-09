Danmark kan blive techverdenens humanitære stormagt

Da den københavnske techfestival lukkede og slukkede søndag, var det lykkedes den at placere sig som et lovende midterpunkt mellem det, den danske techambassadør Casper Klynge kalder Silicon Valleys »vilde vest« og »det vilde øst« i it-diktaturet Kina.

For hvor de privatejede og statsstyrede techgiganter i henholdsvis USA og Kina i årevis har haft øjnene stift rettet mod alt det, den ny teknologi kan, så handlede den københavnske techfestival mere om, hvad vi som samfund ønsker os af al den nye teknologi og af dens ejere. Kort sagt: om etikken.

I Silicon Valleys vilde vest har en næsten utæmmet libertarianisme skabt enorme resultater som Google, Amazon, Facebook, Apple og Twitter, som vi nødigt vil være foruden. Men den har været så fokuseret på alt det, der var teknisk muligt, at etikken og omtanken for det omgivende samfund indimellem er gået fløjten. Nærmest uden at lægge mærke til det mistede vi vores privatliv og kæmper nu for at bevare vores demokrati.

I Kinas vilde øst har præsident Xi sat sig i spidsen for et statsstyret teknologisk kvantespring, der på den ene side har skabt imponerende landvindinger inden for kunstig intelligens, men som nu også bruges som så effektivt et overvågnings- og magtinstrument, at eksperter taler om et regulært it-diktatur. Automatisk ansigtsgenkendelse kan finde dig overalt, og din socialkredit afgør dine – og måske også din nærmeste families – fremtid.

Techhippier

Det var i det spænd, at den københavnske techfestival tilbød sig som et midterpunkt mellem det vilde vest og det vilde øst: som et centrum for den etiske samtale om ikke bare alt det, vi kan rent teknisk, men også om, hvad vi selv ønsker, den ny teknologi skal kunne bruges til.

Den såkaldte techhippie Galit Arie formulerede det således, da hun i Kødbyen deltog i et såkaldt Woodstock-topmøde:

»Jeg elsker tech. Teknologien kan ikke gøre noget forkert. Den gør præcist, hvad den er blevet designet til. Når den virker diskriminerende, når den skader mennesker og samfund, så er det kun, fordi mennesker har begået fejl eller forsynet den med deres fordomme og tankeløshed. Og det er kun godt, for menneskelige fejl kan rettes«.

Men præcis derfor er det også indlysende rigtigt at fokusere på etikken bag alle de mange menneskelige valg, der ligger bag den kunstige intelligens. Det var netop et af techfestivalens mål.

Danmarks chance

Hvis man som techentreprenøren Tariq Krim, der er tidligere techrådgiver for den franske regering, mener, at vores teknologiske valg i dag er mindst lige så afgørende for vores fremtid som klimaforandringerne, så er det også et oplagt sted at søge hen for et land som Danmark: som et center for den etiske samtale om den teknologiske udvikling og de rammer, vi vil lægge rundt om techgiganterne.

I alt for mange år har stater og institutioner halset efter techgiganterne. Det er nu, at de som repræsentanter for nationalstater og folkestyrede fællesskaber skal definere den etiske ramme. Og Danmark har nogle styrkepositioner.

Det er en dansker, der i skikkelse af EU-kommissær Margrethe Vestager har sat sig i spidsen for en regulering af alt fra techgigangternes omgang med vores data til deres skattebetalinger og monopolstilling. Hun er i den sammenhæng en international rockstar.

Med sidste års udnævnelse af diplomaten Casper Klynge til verdens første techambassadør har Danmark desuden vist, at man tager den teknologiske udvikling alvorligt og ønsker dialog med techgiganterne om rammerne for den. Casper Klynge er så småt begyndt at trænge igennem og har, viste techfestivalen, været med til at inspirere FN’s kontor for menneskerettigheder (OHCHR) til også at placere en repræsentant i Silicon Valley.