Eksperters opråb: Vi skal selv eje vores data. Indfør lovgivning nu Danmark bør være først med at give os ejendomsret til vore egne data, siger ingeniørforeningen IDA’s formand.

Politikerne på Christiansborg bør hurtigst muligt indføre et princip om, at borgerne selv – og ikke techbranchen – ejer de data, der konstant bliver indsamlet om os.

Det er ifølge Thomas Damkjær Petersen, formand for ingeniørernes forening IDA, den vigtigste af anbefalingerne i en ny rapport om etiske dilemmaer i den ’højhastige’ udvikling af kunstig intelligens. Damkjær Petersen har stået i spidsen for den såkaldte Siri-kommission sammen med Ida Auken (R), der har arbejdet med problemstillingen i World Economic Forum.

»Ejendomsretten til data er helt centralt for etikken«, siger Thomas Damkjær Petersen. Ejerskabet vil for eksempel betyde, at vi trygt kan aflevere alle mulige følsomme data om vores livsførelse og sundhed til et forskningsprojekt, der vil forebygge kræft uden at risikere, at oplysningerne havner i et forsikringsselskab. Ejendomsretten har desuden økonomisk betydning, fordi vores data er penge værd, forklarer han.

»Danmark bør efter min opfattelse gå forrest med sådan en lovgivning, som senere bør bredes ud til europæisk og globalt niveau. Som etisk foregangsland kan vi gøre os konkurrencedygtige på en masse forskellige områder«, siger Thomas Damkjær Petersen.

Siri-kommissionen, opkaldt efter Apples kunstigt intelligente assistent, blev nedsat i 2016 med Ida Auken (R) som medformand. For hende er den vigtigste anbefaling til kollegaerne på Christiansborg, at digital dannelse bliver et vigtigt fag i uddannelserne.

»Overalt omkring os bliver beslutningerne truffet af kunstigt intelligente algoritmer, lige fra om vi kan få lån i banken til forslag om, hvor ferien skal gå hen. Det er vigtigt, at vi som borgere er klædt på til at forstå, hvad der ligger bag«, siger hun.

Hun er også bekymret for den forskning, der viser, at vi er langt mindre på vagt, når der er mest brug for det – nemlig når vi surfer på sociale medier.

»Vi sænker paraderne, når vi modtager informationer og anbefalinger, der – angiveligt – kommer fra mennesker i vores netværk. Det kan få alvorlige konsekvenser og der er brug for, at vi bliver væbnet med en helt anderledes kritisk sans«, siger Ida Auken.

Rapporten ’AI – scenarier, etiske overvejelser og anbefalinger’ offentliggøres i dag. Med udgangspunkt i udviklingen af kunstig intelligens på tre konkrete områder – sundhed, transport og den finansielle sektor – afdækker den de etiske dilemmaer og kommer med anbefalinger til handling.