Tommy Ahlers varsler indgreb mod techgiganter: Vi har været for naive Undervisnings- og forskningsministeren arbejder på at gribe ind mod techindustrien, som han selv er rundet af.

Da Tommy Ahlers (V) blev hentet ind i regeringen fra en succesrig karriere som serieiværksætter i techbranchen, regnede både eksperter, venner og tidligere kollegaer med, at han ville lægge sig på den fløj, der taler om teknologiens fantastiske muligheder og om, hvor vi kan sætte dem i spil og gerne hurtigt – modsat den fløj, der fokuserer på regler og rettigheder.

Deres forventning er i nogen grad gjort til skamme. Tommy Ahlers arbejder på en stribe initiativer, der skal regulere techindustrien, der indtil nu har været »det vilde vesten«, som han udtrykker det.

»Vi har været lidt for naive, også i tech-miljøet, i forhold til hvad vi har med at gøre. Man har troet, at når man bare sagde ’do no evil’ (en del af Googles tidlige værdigrundlag, red.), så blev det sådan. Det er vi nødt til at have et andet perspektiv på«, siger Tommy Ahlers.

Truer Europas civilisation

Interviewet tager udgangspunkt i sidste uges Techfestival i København, hvor et gennemgående tema var de etiske og politiske udfordringer i den nyeste udvikling af internettet: virtuel virkelighed og forstærket virkelighed. Et lag af kunstige sanseindtryk i billeder og lyd, der bliver lagt ind over vores oplevelse af verden og kombineres med kunstig intelligens. Det bliver vores indgang til internettet, der forlader sin plads bag tastaturer og skærme og rykker ud i virkeligheden, ind mellem mennesker, ind i vores sanser og i de ting, der omgiver os.

Kina investerer mere end dobbelt så meget som amerikanerne og mere end tyve gange så meget som Europa i den udvikling. Og det vækker bekymring – ikke mindst i lyset af de seneste års skandaler med fake news, misbrug af personlige oplysninger og politisk manipulation.

»I dag er det mest de amerikanske tech-giganter, vi taler om at stille krav til. Generelt og historisk har vi været ret tæt på amerikanerne og deres værdier – selv om man lige nu godt kan komme i tvivl«, siger Tommy Ahlers.

»I fremtiden kan det sagtens være kinesiske virksomheder, der bliver de meget store. En kultur, der ligger endnu længere væk fra danske værdier. Det gør ikke det absolut ikke mindre relevant, at vi begynder at stille krav«, siger Tommy Ahlers.

»Vi må bare erkende, at teknologien ikke er neutral. Den software, man bygger, er rundet af det samfund, udviklerne kommer fra. Og jeg vil da klart hellere have, at den software, der træffer beslutninger for mig, er bygget af danske ingeniører, frem for kinesiske eller amerikanske«.

Jacob Knobel, der udvikler kunstig intelligens til virksomheder, taler ligefrem om, at amerikanske og kinesisk tech er en større trussel mod den europæiske civilisation – mod vores kultur, frihed, politiske orden og demokratiet – end noget a-våben. Er han helt ude i hampen?

»Retorikken er voldsom. Men måske er det det, der skal til for at råbe vagt i gevær. Og det skal vi«, siger Tommy Ahlers.

»Vi har allerede set helt konkrete og skræmmende skadevirkninger af fake news. De kan påvirke den politiske debat og medføre en drejning i samfundet. Når man samtidig ser udviklingen af de såkaldte nudging-teknikker, hvor man med forskellige slags påvirkning kan dreje folks holdninger og handlinger, så har det en kraft i sig, som bestemt ikke skal underkende«, siger han.

Det haster, desværre

Ministeren arbejder i to spor på at imødegå skadelige konsekvenser af teknologien. Dels på sit eget ressortområde, hvor han i løbet af efteråret vil forberede en national strategi for dataetik på uddannelsesområdet. Strategien, der efter planen er klar efter nytår, indebærer, at etik, moral og fornuftig omgang med teknologien bliver en del af pensum på alle videregående uddannelser.