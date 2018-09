Digitale børn: Ødelægger mobiler og iPads din aftensmad? Her er min simple regel for skærme ved bordet

3 gode råd

Sådan får du telefoner og iPads til at styrke fællesskabet

1. Lav regler sammen med din familie for, hvornår og hvordan man må bruge skærme ved bordet i stedet for at lave et generelt forbud.

2. Brug måltiderne til at skabe en samtale om digitale medier. Spørg dine børn, hvad det sjoveste, underligste eller uhyggeligste er, de har set på nettet den seneste uge, og vis det til hinanden.

3. Lad være med at afgøre alle jeres diskussioner med at søge efter svaret på nettet. Det er imponerende, hvad man kan ræsonnere sig frem til i fællesskab helt uden at bruge nettet.

Kilde: Stine Liv Johansen, Aarhus Universitet

