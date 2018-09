Stort gennembrud for USA's militær: Nu kan de styre sværme af droner med hjernens kraft I et forsøg lykkedes det en person at styre tre droner på samme tid. Endnu mere opsigtsvækkende: Dronerne kunne sende sanseindtryk direkte tilbage i pilotens hjerne.

USA’s militær er kommet et skridt længere en gammel drøm: At piloter skal kunne styre ubemandede flyvende droner, eller endda avancerede kampfly, alene med tankens kraft.

Militærets afdeling for avanceret våbenforskning, Darpa, har gennemført et forsøg, hvor en person med en mikrochip indopereret i hjernen var i stand til at styre ikke blot en, men tre droner samtidig. Det skriver nyhedsmediet Defense One, der følger USA’s militær.

Nyheden blev serveret i sidste uge, da Darpa fejrede sin 60 års fødselsdag med en række arrangementer. En af talerne var Justin Sanchez, der er leder af organisationens afdeling for biologisk teknologi.

Darpa har tidligere påvist, at man kan styre et fly ved at tænke på det. Allerede i 2015 brugte en lam amerikansk kvinde sin indopererede chip til at styre et F-35-kampfly i en simulation – ganske vist lidt usikkert, men hun var heller ikke pilot.

Ifølge Sanchez viser forsøget, der foregik »nogle måneder tidligere«, at udviklingen siden da gået videre på to store punkter: Dels kan man nu styre tre droner samtidig. Og dels var det muligt at for testpiloten at modtage sanseinput fra flyene, så informationerne ikke blot gik den ene vej.

»Vi har øget tallet til tre, og vi har fuld sensorik, der bliver sendt tilbage. Så nu kan man styre de ekstra fly ude i området, og hvis man så opfanger noget, kan signalet sendes tilbage ind i hjernen«, sagde Sanchez ifølge Defense One.

Hvis det er rigtigt, kan det være et stort gennembrud. Det har i nogle år været kendt, at man med en implanteret chip – eller eventuelt elektroder fastspændt til hjernen – kan opfange hjernens elektriske impulser og tolke dem, så man kan få noget til at bevæge sig.

Allerede i 00’erne kunne man styre visse computerspil med tankens kraft; i et berømt forsøg i 2006 lykkedes det forskere på Washington University i Missouri at lære en 14-årig epileptisk dreng at spille Space Invaders ved hjælp af elektroder.

Men det er langt mere kompliceret at sende signaler ind i hjernen på en måde, som bevidstheden kan forstå. Det kræver, at man har en omfattende forståelse af, hvordan hjernen virker.

Hjælper både bombepiloter og lamme patienter

For militæret er mulighederne store. Muligheden for alene med tankens kraft at reagere på en pludselig ny information eller en trussel kan gøre dronerne langt mere effektive. Og da USA’s luftvåben lider under pilotmangel, er det også oplagt, at man på et tidspunkt kan eksperimentere med at bruge tankestyring selv på egentlige kampfly. Det ligger dog meget langt ude i fremtiden.

Men teknikken har også anvendelse uden for militæret. Den har stor betydning for folk, der på grund af lammelse eller hjerneskade ikke kan styre kropsdele.

Darpa fremhævede tidligere netop muligheden for at hjælpe folk med kropsskader. Da den lamme Jan Sheuermann i 2015 styrede et F-35-fly, understregede Darpa ifølge techmagasinet Wired klart, at hun »ikke var en testpilot for nye generationer af hjernestyrede droner«. Den forklaring kan godt lyde lidt hul i dag.

Darpa har forsket i det, der kaldes brain-computer interfaces (BCI), koblinger mellem hjernen og computere, siden 1970’erne. Organisationen fik i 2017 bevilget over 400 millioner kroner til forskningen.