Denne kvinde har en mission: Hun vil fremelske europæiske techgiganter Med næsten en milliard kroner i bagagen vil Frankrigs tidligere kulturminister Fleur Pellerin skabe en europæisk modvægt til Google og Alibaba.

Fleur Pellerins livsbane er både utrolig og fascinerende.

Hun er beretningen om det sydkoreanske hittebarn, der trodsede sin skæbne, og som via franske adoptivforældre og en fransk eliteuddannelse endte som højt profileret kulturminister i en socialistisk regering i et Frankrig, hvorfra hun nu er draget ud på en ny mission: at skabe europæiske modsvar til amerikanske og kinesiske techgiganter som Google, Amazon, Baidu og Alibaba.

»Hun er både Sydkoreas stolthed og skam«, lyder det tørt fra Fleur Pellerins forretningspartner, da Politiken møder dem ved World Economic Forums septembermøde i den kinesiske by Tianjin.

Forummet er mest kendt for sine elitemøder i januar i den schweiziske alpeby Davos, men ved sit årlige møde i Kina sætter det fokus på den teknologiske udvikling.

Som sådan befinder vi os rent fysisk kun 900 kilometer fra den gade i Seoul, hvor Fleur Pellerin blev efterladt som spæd for 45 år siden, men også i en fundamentalt anderledes verden. Men præcis dét er, hvad Fleur Pellerin vil forsøge at bruge til både egen og europæisk fordel.

»Jeg ser mig selv som brobygger mellem Europa og Asien«, forklarer Fleur Pellerin.

Det vender vi tilbage til. Først en kort introduktion.

Stolt og skamfuld

Fleur Pellerins livsbane tog en skarp drejning, da hun et halvt år gammel blev adopteret af en fransk middelklassefamilie, der sikrede hende en uddannelse på eliteuniversiteterne Sciences Po og Ecole Nationale d’Administration, der fungerer som udklækningsanstalt for Frankrigs herskende klasse. Og den vej gik det.

Efter nogle år i den franske administration blev hun i 2012, kun 39 år gammel, indlemmet i Frankrigs daværende præsident Hollandes socialistiske regering som vicefinansminister med ansvar for innovation og digital økonomi.

På det tidspunkt havde hun ikke sat sine fødder i Sydkorea siden sin adoption, og hun taler heller ikke sydkoreansk, men til gengæld fransk, engelsk og tysk. Alligevel fascinerede hendes historie mange i fødelandet Sydkorea.

»Den sydkoreanske regering udsendte sågar en pressemeddelelse, hvor den skrev, at den var stolt af min udnævnelse«, siger Fleur Pellerin.

Hun var, bemærkede The New York Times dengang, det eneste af de 150.000 sydkoreanske børn, der var blevet bortadopteret siden Koreakrigen 1953-54, som var nået helt frem til en post i en fransk regering.

Og præcis derfor kalder hendes partner hende nu for Sydkoreas skam og stolthed: Midt i stoltheden over hendes succes minder Fleur Pellerin også sydkoreanerne om, at de i mange år ikke var i stand til at tage vare på nationens børn.

»Da jeg første gang besøgte Sydkorea som minister, blev jeg både inviteret til møde med Sydkoreas præsident og med en lang række topchefer for private virksomheder, som ønskede at træffe mig«, mindes hun: »Det var meget overvældende, men det betød, at jeg lærte en masse at kende, og derfor har jeg den dag i dag ret let adgang til ministre og topchefer«.

Som juniorminister satte hun sig i spidsen for et ambitiøst initiativ, der skulle sætte skub i dannelsen af nye techvirksomheder rundt om i franske byer og bane vej for den slags iværksættere, der i USA har fostret Google og Facebook.

Allerede to år efter blev hun dog udpeget til den langt tungere post som kultur- og kommunikationsminister, hvilket dog ikke gik helt stille af.

I hvert fald gøs den franske kulturelite en smule, da hun i et tv-interview fortalte, at hun – kulturnationen Frankrigs kulturminister – ikke havde læst en bog i to år. Tiden var der ikke.

Og året efter var den gal igen, da hun erklærede, at franskmændene ikke burde være så bange for amerikanske låneord i en globaliseret verden.

»I de fleste lande ville det knap nok have været en nyhed, men i Frankrig er det nærmest revolutionært«, skrev britiske The Guardian.

Dominans

Nu sidder hun så her ved World Economic Forum i Tianjin og taler om en mission, der binder hendes personlige historie sammen: Som minister så hun et behov for at støtte fremkomsten af europæiske techvirksomheder, der kan danne modvægt til amerikanske techgianter som Google, Amazon, Facebook, Apple (Gafa) og til tilsvarende kinesiske techkæmper som Baidu, Alibaba, Xiaomi og Tencent (Baxt).

Men hun så også, hvor svært det er at skaffe kapital til den slags, hvorfor hun fik ideen til at være fødselshjælper for partnerskaber mellem nye virksomheder og pengetanke i Europa og Sydøstasien, og ikke mindst i fødelandet Sydkorea.

I hendes optik giver partnerskabet rigtig god mening, fordi Europa og Sydøstasien står med bekymringer, der i forhold til den teknologiske udvikling ligner hinanden:

»I Asien frygter mange kinesisk dominans, mens europæerne er bange for multinationale amerikanske virksomheders dominans«, siger Fleur Pellerin. »De her virksomheder har over de seneste ti år udviklet sig til mastodonter på størrelse med stater, som I jo ligefrem har udpeget en særlig dansk ambassadør til. Men så stor en koncentration af økonomisk magt hos en håndfuld virksomheder er ikke sund«, siger Fleur Pellerin.