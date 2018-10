Nekrolog: Paul Allen var med til at gøre PC'en til hver mands eje - det begyndte med hjemmebag og Bill Gates Paul Allen er død i en alder af 65 år. Han er mest kendt som medstifter af Microsoft, men han var også en stor filantrop, ændrede hjembyen Seattle og engagerede sig i topsport.

Microsoft-grundlæggeren Paul G. Allen var med til at revolutionere verden ved at udvikle personlige computere, og siden brugte han sin enorme formue på at gøre Seattle til et kulturelt centrum.