Skærmen på Huaweis nye smartphone kan aflæse dit fingeraftryk Samtidig er den nye Mate 20 Pro en af de hurtigste telefoner på markedet og har tre kameraer bagpå.

Drømmen om at omdanne hele fronten på en smartphone til en skærm har altid været mødt med to store udfordringer: Hvad skal man gøre af selfie-kameraet og ’Home’-knappen, der ofte også har fungeret som fingeraftrykslæser? I lang tid forsøgte Apple at løse det sidste ved lægge den såkaldte Touch ID-sensor ind under skærmen på deres iPhones. Det lykkedes aldrig for dem, og de endte med at satse på ansigtsgenkendelse i stedet. Nu har Huawei så gjort det.

Først i Danmark

Den kinesiske telegigant, der i flere omgange har overhalet Apple som verdens næststørste smartphone-producent, har netop præsenteret deres nye efterårskollektion af smartphones. Ligesom rivalen Samsung bruger Huawei efteråret til at fremvise deres flagskibsmodeller med lidt større skærme og flere kræfter end normalt, der i Huaweis tilfælde bærer serienavnet Mate.

Tirsdag blev Huawei Mate 20, Mate 20 X og Mate 20 Pro annonceret ved en presse-event i London, og kendetegnende for den sidstnævnte er, at den har en fingeraftrykslæser siddende i skærmen. Huawei er ikke de første til at sende en smartphone på markedet med en sådan teknologi, deres kinesiske kolleger hos Vivo og Xiaomi nåede at komme først. Men kun i Kina.

Huawei Mate 20 Pro bliver altså den første telefon i Danmark, hvor du kan bekræfte din identitet ved blot at plante tommelfingeren på skærmen, når du skal låse telefonen op, logge ind på din netbank eller betale for noget i en app-butik. Mate 20-serien understøtter dog også ansigtsgenkendelse, sådan som de fleste flagskibsmodeller gør det idag, inklusive Apples iPhones.

Batteri med overskud

Mate 20 Pro byder dog også på andre nyheder. For eksempel er det den første smartphone med en CPU, der er lavet med en 7nm-proces, hvilket oversat fra nørdsprog betyder, at der kan stoppes flere hestekræfter ind under motorhjelmen uden at det kræver mere plads, udvikler mere varme eller bruger mere strøm. Det sidste er naturligvis godt for batterilevetiden, som Huawei har fokuseret på med Mate 20 Pro.

Smartphonen har et i forvejen ret stort batteri på 4200 mAh ombord, men skulle dette og det lavere strømforbrug stadig ikke være tilstrækkeligt, kan Mate 20 Pro lades lynhurtigt op. Ifølge Huawei kan batteriet nå op på 25% efter blot 15 minutter og hele 70% på en halv time.

Skulle du ligefrem have strøm i overskud på telefonen, kan du udnytte dette til at lade andre enheder op. Er dit smartur for eksempel ved at blive træt, kan du anvende Mate 20 Pros såkaldte ’Reverse charging’ til give strøm til dit ur, fitnessarmbånd eller dine trådløse øretelefoner, som var den en powerbank. Det kan endda ske uden kabler, for Mate 20 Pro understøtter også trådløs opladning begge veje.