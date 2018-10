USA's trafikstyrelse forbyder førerløs minibus at køre med skolebørn Firmaet Transdev lod fem børn tage en selvkørende bus til skole fem gange i fremtidsbyen Babcock Ranch i Florida. Men det var ulovligt.

Der er grænser for, hvem der bør deltage i tests af selvkørende biler og busser. Det mener i hvert fald den amerikanske trafikstyrelse, der netop har pålagt en virksomhed at holde op med at transportere skolebørn i deres selvkørende minibusser i Florida.

Det er det såkaldte National Highway Traffic Safety Agency (NHTSA) under den nationale, amerikanske trafikstyrelse, Department of Transportation, der har grebet ind. Heidi King er vicedirektør i NHTSA og lægger ikke fingrene imellem i sin beskrivelse af, hvad der er foregået:

»Det er både uansvarligt og upassende at transportere børn i et test-køretøj, der ikke lever op til kravene«, siger King med henvisning til at skolebusser i USA normalt underlægges strammere sikkerhedskrav og hyppigere gennemsyn end andre køretøjer. »Innovation må ikke ske på bekostning af den offentlige sikkerhed«, understreger hun.

Virksomheden Transdev North America står bag det selvkørende busprojekt, men har ifølge NHTSA slet ikke fået lov til at teste sine minibusser på denne måde. »Transport af skolebørn strider direkte imod de betingelser, der er sat i Transdevs aftale om test-kørsler«, forklarer King. Af samme grund gør NHTSA det klart, at Transdevs testkørsler med børn er decideret ulovlige.

Fremtidens by

Transdevs testkørsler foregår i den lille by Babcock Ranch i det sydvestlige Florida, der ikke er et helt normal byområde. Babcock Ranch er faktisk en helt ny mini-by, som de lokale myndigheder og private ejendomsudviklere begyndte at opføre i 2016. Der er foreløbig lige over 250 husstande i området.

Konceptet bag Babcock Ranch er, at byen skal være drevet fuldkommen af solenergi og i det hele taget fremstå som en demonstration af, hvordan fremtidens højteknologiske bymiljøer kan fungere. Det er også i denne sammenhæng, at Transdev har fået lov til at teste selvkørende minibusser i byen, hvilket de har gjort i et næsten et år.

Men tilladelsen omfatter altså ikke brug af minibusserne til skole-transport. Transdev har da også meddelt NHTSA, at de øjeblikkeligt vil holde op med at teste busserne på måder, der ikke er omfattet af aftalen med myndighederne. Skole-testkørslerne var planlagt til at foregå over seks uger, men holder nu op en uge tidligere.

Fem børn på fem dage

I en pressemeddelelse har Transdev gjort det klart, at firmaet »aldrig vil sætte sikkerheden over styr for at fremme teknologisk udvikling«. Firmaet gør det samtidigt klart, at deres skolebus-aktiviteter i Babcock Ranch ikke var helt at sammenligne med de skolebusser, der kører rundt i andre amerikanske småbyer. Busserne kørte f.eks. kun hver fredag i de fem uger, testperioden nåede at vare, så det blev til alt fem ture frem og fem ture tilbage til byens skole.

De selvkørende busser, der er af typen EZ10 Generation II, kan transportere ti mennesker ad gangen, men i Babcock Ranch var det »kun de samme, maksimalt fem skoleelever, der kørte med bussen«. Den eneste anden person i bussen var en sikkerhedsrepræsentant fra Transdev.

Virksomheden understreger samtidigt at »elevernes familier havde udstrykkeligt givet tilladelse til at lade dem køre med bussen, der er den samme bus, forældre og børn fra Babcock Ranch har brugt i weekenderne siden november 2017«.

I november sidste år blev de selvkørende EZ10-busser sat ind til at fragte passagerer mellem to togstationer i Paris og nogenlunde samtidig satte Las Vegas en lignende bus produceret af franske Navya ind til turistkørsel i Las Vegas. Den var involveret i et mindre sammenstød allerede to timer efter den blev sat ud på vejene i november, men det var et rigtigt menneske bag rattet i en lastbil, der var skyld i uheldet.