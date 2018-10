Amazon får rekordoverskud tæt på tre milliarder dollar Det amerikanske handelsfirma er for alvor begyndt at skovle penge ind, men forventning til julesalg skuffer.

E-handelsgiganten Amazon fortsætter med at tjene styrtende med penge. Regnskabet for tredje kvartal fra det amerikanske selskab viser en rekordstor indtjening på 2,88 milliarder dollar.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters fjerde kvartal i træk, at Amazons overskud efter skat ligger over én milliard dollar.

For et år siden meldte Amazon om et overskud på bare 256 millioner dollar.

Selskabet med hovedsæde i Seattle på den amerikanske vestkyst har øget indtjeningen ved at ekspandere til andre områder end salg af varer på internettet.

I årevis havde Amazon minimale kvartalsoverskud, fordi de fleste indtægter blev brugt til at bygge nye lagerbygninger og andre investeringer.

Men det har ændret sig med etableringen af enheden Web Service, der med sit udbud af cloudtjenester til erhvervslivet og det offentlige har vist sig at være en pengemaskine.

Mens Amazons overskud overgik forventningerne blandt analytikere, så skuffede omsætningen en smule, selv om den med 56,6 milliarder dollar var næsten 30 procent højere end i samme kvartal for et år siden.

I indeværende kvartal, der på grund af julen og andre højtider er den mest travle for Amazon, forventer selskabet en omsætning på op til 72,5 milliarder dollar.

Analytikerne havde dog sat næsen op efter endnu mere, skriver Reuters, og skuffelsen viste sig i form af et fald i Amazons aktiekurs på Wall Street.

