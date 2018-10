Europæiske brugere lukker for Facebook Facebook tjener overraskende mange penge, men omsætningen og brugertal skuffer i regnskab.

Facebook har stadig problemer med at holde sine europæiske brugere online, viser dets regnskab for tredje kvartal. Ifølge erhvervsmediet CNBC faldt antallet af daglige brugere i Europa for andet kvartal i træk.

Også i USA og Canada står Facebook i stampe, hvad angår daglige brugere.

Ikke desto mindre er det lykkedes Facebook at løfte sin indtjening mere end forventet, mens omsætningen i forretningen Facebook, som også inkluderer eksempelvis Instagram, steg men med mindre, end analytikere forventede.

Facebook endte kvartalet med en omsætning på 13,73 milliarder dollar - svarende til 90 milliarder kroner.

Det ligger under det, som analytikerne adspurgt af Bloomberg News havde ventet. Analytikerne havde sat næsen op efter, at Facebook ramte en omsætning på 13,80 milliarder dollar, skriver Ritzau Finans.

Indtjening, omsætning og brugertal lagt sammen får aktiehandlerne til at sælge for fem procent mindre i værdi i den sene handel i USA.

Ifølge Financial Times kigger analytikere med bekymring mod Facebooks kvaler i Europa. Sidste kvartal kom EU med nye regler for databeskyttelse - bedst kendt som GDPR.

Det var selskabets håb, at Facebooks fald i brugere i Europa var en enlig svane grundet GDPR-bøvl for brugerne.

Tirsdags regnskab synes at punktere det håb og tegner i stedet et mere bekymrende billede.

Regnskabet viser dog stadig Facebook-koncernens enorme rækkevidde. Hvis man samler brugerne på Facebook, WhatsApp, Instagram og Messenger, kommer koncernen i kontakt med 2,6 milliarder mennesker på en måned.

Mere end to milliarder mennesker bruger en af tjenesterne hver dag.

Grunden til at særligt europæiske og nordamerikanske brugere er interessante for koncernen, er ifølge Bloomberg, at brugere i andre dele af verden ikke er lige så interessante for de reklame-kunder, der lægger deres penge i Facebooks-forretning.

/ritzau/