Ny iPad bliver en seriøs konkurrent til den bærbare computer Tech-giganten har langt om længe annonceret afløsere til de populære MacBook Air-computere og Mac Mini.

Hvis din iPhone er blevet lidt træt, og du ikke har en oplader i nærheden, behøver du ikke panikke. I hvert fald ikke, hvis du samtidig er tilstrækkelig stor Apple-fan til at du også ejer en af Apples nye iPad Pro-modeller. Så slutter du bare den ene til den anden, og så er problemet løst.

Farvel til Lightning-stikket

De nye iPad Pro’er, som Apple viste frem tirsdag, kan nemlig agere powerbank for din iPhone, skulle behovet opstå. Og det er endda ikke det eneste, de kan lade op. Hvis du samtidig har den nyeste udgave af Apples digitale pen, Pencil, kan du også lade denne op – trådløst. Pencil klikker sig simpelthen magnetisk på siden af den nye iPad Pro og begynder at lade op.

I forhold til iPhone-opladning, så kan det lade sig gøre, fordi Apple har taget et ret stort skridt i forhold til stikket i bunden af iPad Pro. Det er nemlig ikke længere et Lightning-stik, som man kender det fra nuværende iPhone- og iPad-modeller, men i stedet et USB-C-stik. Det er den samme standard som stort set alle andre smartphone- og computer-producenter, der ikke hedder Apple, benytter sig af. Huaweis nye Mate 20 Pro kan af samme grund også oplade andre smartphones.

Samtidig har Apple aflivet hovedtelefon-stikket, ligesom de gjorde på iPhone for et par år siden. Men at iPad Pro nu har et USB-C-stik i bunden vidner samtidig om noget andet, nemlig at Apple gerne vil have, at du opfatter iPad Pro som en rigtig computer. Det lagde Apple-topchefen Tim Cook ikke skjul på, da han og en række kolleger præsenterede de nye produkter i New York.

»Den nye iPad Pro er hurtigere end 92 procent af alle de pc’er, der er til salg i 2018«, sagde Cook.

Det skyldes ikke mindst den A12x Bionic-processor, som iPad Pro’en har, samt den dedikerede grafikprocessor, der også sidder i den. Sidstnævnte gør ifølge Apple iPad Pro 1.000 gange hurtigere end andre iPads på grafikfronten, sådan at dens grafikkapacitet nu svarer til en af Microsofts nyere Xbox-modeller.

Skærm til kanten

Apple gjorde faktisk en hel del ud af, at iPad Pro også kan tænkes som en spilcomputer, fordi den er så god til det grafiske, men firmaet vil også gerne have den i hænderne på folk, der lever af at være kreative. Microsofts Surface Pro-tablets er stadig den tablet, der mest forbindes med produktivitet og professionel brug, og det er den kampplads, Apple nu laver et fremstød på.

Når Apple-fans får den nye iPad Pro i hånden kan det dog være skærmens design, der er det mest spændende. Apple har nemlig valgt at gå samme vej som på iPhone, og har derfor droppet Home-knappen til fordel for et Face ID-kamera i toppen af skærmen. Ligesom det nu er standard på iPhone, genkender kameret dit ansigt og låser telefonen op automatisk. Modsat iPhone kan den nye iPad Pro imidlertid også låses op med Face ID, når du holder den vandret.