Protesterer mod behandlingen af kvinder: Ansatte hos Google nedlægger arbejdet i dag Medarbejdere på Google-kontorer rundt omkring i verden er i gang at strejke i protest mod virksomhedens behandling af kvinder. Det er et problem, som har eksisteret i lang tid i samfundet, og også i Google, siger Googles administrerende direktør.

Flere hundrede ansatte hos Google nedlægger torsdag arbejdet i protest mod selskabets behandling af kvinder.

Det er aldrig set før i internetgigantens historie, at medarbejdere på tværs af Googles kontorer rundt om i verden forlader deres kontorer og nedlægger arbejdet i protest mod blandt andet virksomhedens håndtering af sexchikane og kulturen på arbejdspladsen.

Arrangørerne af ’Google Walkout for Real Change’ fortæller til The New York Times, at mere end 1.500 medarbejdere, hvoraf størstedelen er kvinder, planlægger at gå ud fra mere end 60 procent af Googles kontorer kl. 11.10 lokal tid rundt omkring i verden.



Google-kontoret i Singapore var det første, hvor flere medarbejdere nedlagde arbejdet.

First #GoogleWalkout photo coming straight from our office in Singapore where it's 11/1 just after 12p! pic.twitter.com/Ctv3xLE0aH — Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) 1. november 2018

Produktmarkedsføringschef på Googles YouTube Claire Stapleton på 33 år er en af de mange ansatte, som har efterlyst handling.

»Vi vil ikke finde os i forskelsbehandlingen, og at vi ikke bliver respekteret. Google er berømt for sin kultur, men virkeligheden er en anden«, siger hun til The New York Times.

Ændringer kræver handling

Google-medarbejderne kræver adskillige ændringer på arbejdspladsen. De har en liste over krav til Google-medgrundlægger Larry Page og administrerende direktør Sundar Pichai, herunder en opfordring til at kvinder fremover kan anlægge sag, hvis de mener, at de er blevet krænket.

We, Google employees and contractors, will walkout on November 1 at 11:10am to demand these five real changes. #googlewalkout pic.twitter.com/amgTxK3IYw — Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) 1. november 2018

Googles administrerende direktør, Sundar Pichai, har i en mail til de ansatte skrevet, at han støtter medarbejdernes ret til at gennemføre strejken.



»Jeg forstår den vrede og skuffelse, som mange af jer føler. Jeg føler den også, og jeg er fuldt ud dedikeret til, at vi gør fremskridt på et problem, der har eksisteret alt for længe i vores samfund ... og ja også her hos Google«, skriver han.

Protesterne blandt mange af de 94.000 medarbejder i Google begyndte efter en artikel i The New York Times, som afslørede, at Google havde betalt millioner af dollars i fratrædelsesbonusser til mandlige ledere beskyldt for chikane, mens Google forblev tavse om deres overtrædelser.



Artiklen beskrev blandt andet, hvordan Google i 2014 fyrede den forhenværende administrerende direktør for styresystemet Android, Andy Rubin, som følge af anklager om upassende seksuel adfærd, men samtidig gav ham et gyldent håndtryk på 588 millioner kroner.

To ledende medarbejdere i Google fortæller til The New York Times, at Andy Rubin havde en affære med en kvindelig ansat i virksomheden. Ifølge kvinden tvang Rubin hende til at udføre oralsex på ham på et hotelværelse i 2013. Google har efterfølgende undersøgt episoden og fundet kvindens påstand troværdig, forklarer artiklen.

Andy Rubin afviser dog anklagerne på Twitter.

Sundar Pichai har oplyst til The New York Times, at »Google har siden 2016 fyret 48 medarbejdere, heriblandt 13 ledere, som følge af beskyldninger om seksuel chikane. Alle 48 er blevet opsagt uden nogen form for økonomisk fratrædelsesordning«.

Stifterne af Twitter gruppen ’Google Walkout for Real Change’ opfordrer på Twitter til, at medarbejderne efterlader en note på deres skriveborde, der fortæller deres kolleger, at:

»Jeg er ikke ved mit skrivebord, fordi jeg går ud med andre googlere og entreprenører for at protestere mod seksuel chikane, tjenesteforseelse, mangel på gennemsigtighed og en arbejdspladskultur, der er arbejder ikke for alle«.

Google employees and contractors will be leaving these flyers at their desks tomorrow. #googlewalkout pic.twitter.com/rqFbXzavZQ — Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) 1. november 2018

Politiken forsøger at finde ud af, om protesterne også sker i Danmark.