Erfaringer fra midtvejsvalget: Facebook har sat en prop i fake news-hullet

Toppen af isbjerget

Et af Facebooks vigtigste nye sikkerhedsværktøjer er, at de er begyndt at opfange uregelmæssigheder i viral aktivitet. Hvis en bruger eller side, der ikke tidligere har vækket opmærksomhed, pludselig op til en valgkamp begynder at skrive og dele opslag, der går virale og får tusindvis af likes og delinger, bliver de opfanget af Facebooks sikkerhedsnet, der vurderer, om der er noget mistænkeligt over brugeren.



Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke stadig florerer fake news og falske nyheder på det sociale medie, som ikke bliver opfanget, fortæller Benjamin Elberth.

»Der kan sagtens være en masse, der slipper igennem sikkerhedsnettet. Det er kun Facebook, der ved, hvor omfattende problemet egentlig er, men jeg gør mig ingen illusioner om, at de fanger det hele. Men bare det, at de begynder at fange noget, selv om det måske kun er toppen af isbjerget, gør, at de bliver bedre til at se, hvilke mekanismer, der er på spil, og at de bliver bedre til at se, hvad de skal stoppe i tolden«, siger han.

Huller i nettet

Det amerikanske medie Business Insider beviste for nyligt, at der stadig er huller i sikkerhedssystemet, der skal lappes. Mediets journalister oprettede falske annoncer på Facebook, hvor de angav, at det bortviste firma Cambridge Analytica var afsenderen. Der gik to dage, hvor annoncerne florerede, før Facebook opfangede fejlen.

Business Insider oprettede nemlig bevidst annoncer, der kun henvendte sig til få tusinde mennesker. Det er ikke nok til pludselig at skabe en unormal viral aktivitet, og derfor gav det ingen udslag blandt Facebooks sikkerhedsværktøjer.

»Det er et klart rødt flag, og det må ærgre Facebook helt utroligt meget, at de falder i fælden. Det viser, at man stadig kan lave falske annoncer, uden at det bliver opfanget. Men for at omgå reglerne skal man nu lave en annonce, der går ud til så få mennesker, at effekten vil være forsvindende lille til et amerikansk valg. Hvis vi skal være helt fair over for Facebook, ser det ud til, de er begyndt at forstå, hvordan de sætter en prop i hullet på problemet«, siger Benjamin Elberth, der dog sætter spørgsmålstegn ved, om hackeraktivitet i forbindelse med et dansk folketingsvalg ville skabe nok unormal aktivitet til, at Facebook ville opdage det.

»Når noget går viralt i Danmark er det kun små krusninger i toppen blandt Facebooks sikkerhedssystemer. Vi er ikke ret mange mennesker i det her land, så der kan sagtens sprede sig nogle falske nyheder, som ikke bliver opfanget som unormal aktivitet af Facebook«, siger Benjamin Elberth.