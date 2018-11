Tech-chefens tre-årige datter er bedste venner med robotten Alexa – men kan hun stole på den?

I praksis kan hendes data gøres tilgængelige for samtlige reklamevirksomheder i hele verden. Og de ligger et sted i skyen, hvor hun ikke selv har kontrol over dem. Darren vil derfor også gerne have »retten til ikke at blive overrasket over, hvor datterens data pludselig dukker op«.

Måske bør man ligefrem sætte grænser for, hvem der kan købe sig adgang til samtalerne med hans datter. Er det i orden, hvis et politisk parti begynder at indoktrinere hende?

»Jeg er sikker på, at Alexa vil hjælpe min datter til at blive en superstjerne i skolen og senere i livet. Men hvis det alligevel ikke går så godt, vil jeg gerne sikre mig, at hun har muligheden for at sige fra, slette det hele og begynde forfra«, siger han.