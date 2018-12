Kan kunstig intelligens redde hvalerne og regnskoven? Ja, mener Google Kunstig intelligens er blevet sammenlignet med atombomber. Google er uenig og mener, det er løsningen på nogle af menneskehedens store problemer.

Er det en god ide at beskytte hvalerne? At begrænse arbejdsløshed? At forhindre børneprostitution eller at varsle dødbringende oversvømmelser i god tid?

Hvis du svarede ja til et eller flere af de spørgsmål, må du være tilhænger af kunstig intelligens – eller AI, som det normalt omtales ved sin engelske forkortelse. Den bedste måde at løse de store problemer, som menneskeheden tumler med, er nemlig at lade vores computere lære at tænke selv.

Sådan mener i hvert fald Google. Techgiganten har indledt en regulær charmeoffensiv for at overbevise en skeptisk verden, der ser en risiko for, at computere en dag bliver så kloge, at de tænker: Hvad skal vi egentlig bruge menneskene til?

»Der er en række emner, som folk med rette er bekymrede over. Men jeg tror, at mange af de måder, vi kan anvende kunstig intelligens på, vil være enormt gavnlige for samfundet«, siger Jeff Dean, der er chef for koncernens satsning på kunstig intelligens, Google.ai.

Yossi Matias, der er vicedirektør i Google.ai og chef for landekontoret i Israel, er endnu klarere i mælet:

»En af de største farer ved AI er, at vi ikke bruger det hurtigt nok til at redde flere menneskeliv«.

Ordene falder på en konference, som Google netop har afholdt i Amsterdam. Her var politikere og journalister fra hele Europa, samt flere fra Afrika og Asien, inviteret til at møde nogle af koncernens absolutte topfolk inden for den kontroversielle teknologi – og høre om, hvorfor Google håber, at EU ikke vil skride hårdt ind med regulering af den. Politiken var til stede som det eneste danske medie.

Farligere end atombomber

Mange kritikere, også inden for techverdenens egne rækker, har ellers råbt på skrap regulering. Superiværksætteren Elon Musk, der står bag selskaber som PayPal og Tesla, sammenligner kunstig intelligens med kernevåben:

»Jeg tror, at faren ved kunstig intelligens er langt større end faren for atomsprænghoveder. Og ingen ville foreslå, at vi tillader hvem som helst at bygge atomsprænghoveder, hvis de har lyst. Det ville være sindssygt«, sagde Musk på en konference i USA i marts.

Musk foreslog derfor, at al forskning i AI skal reguleres. Og det gælder også forskningen i store koncerner, der er frontløbere på AI-området, som IBM, kinesiske Baidu – og Google/Alphabet.

Bekymringen har dybe rødder. Ideen om kunstige skabninger, der vender sig mod os, var allerede gammel, da Mary Shelley i 1818 udgav ’Frankenstein’. I de seneste 50 år har film som ’Rumrejsen år 2001’, ’Terminator’ og ’I, Robot’ plantet frygten solidt i populærkulturen.

Fakta Hvad er AI? Artificial intelligence (AI) er et begreb, der blev opfundet af dataeksperten John McCarthy i 1955. Det bruges om computerprocesser, der minder om menneskelig tænkning. Der er ingen klar definition af AI. Ofte anvendes udtrykket som synonym til ’maskinlæring’, dvs. avancerede programmer, hvor computerne selv justerer koden løbende. Indimellem får computeren feedback fra mennesker, ganske som når voksne fortæller et barn, om det har forstået tingene rigtigt. Skeptikerne frygter, at kunstig intelligens en dag vil overstige og udkonkurrere menneskelig intelligens på alle måder. Tilhængerne mener, at det altid vil være mennesker, der sætter de ydre rammer. Vis mere

Men en stor gruppe tech-entusiaster mener som Google, at den er overdrevet. Det vil altid være mennesker, der sætter grænserne for computerne, lyder argumentet. Nu gælder det blot – som ved ethvert andet teknologisk spring – at sikre, at AI bliver brugt rigtigt, siger Jeff Dean.

»Jeg tror, det er vigtigt for regeringer at overveje, hvordan vi gerne vil bruge AI i samfundet, så vi for eksempel har en vis regulering af brugen af overvågning i offentlige rum ved hjælp af ansigtsgenkendelse«, siger han.

Han medgiver, at sammenligningen med atombomber til en vis grad giver mening, fordi begge teknologier er så kraftfulde. Men der hører lighederne op, mener han: Uran er en fysisk ressource, mens AI kun kræver basalt computerudstyr.

»Man skal regulere brugen af AI, ikke selve AI. Teknologien er neutral. Det vigtige er at bruge den til gode formål og ikke det, vi gerne vil undgå i samfundet«.

Spioner i havene og træerne

Et ’godt formål’ kan for eksempel være hvaler.

Google har udviklet et AI-program ved navn TensorFlow, som er blevet lagt ud til fri afbenyttelse. Nu bruger marinbiologer det til at analysere hvalsang: Hydrofoner sættes op og kan automatisk lære at genkende de rigtige lyde, som så kan indrapporteres til mennesker. Målet er at blive bedre til at forstå truede hvalers adfærd og migration, så man bedre kan beskytte dem.



Samme princip kan anvendes i regnskove, fortæller Topher White, der har grundlagt ngo’en Rainforest Connection. Han opdagede for nogle år siden, at ældgamle, men robuste mobiltelefoner var perfekte til at sætte op i træerne sammen med solpaneler, der kan holde dem opladet. Her kan de agere lyttecentraler for ulovlig skovhugst. TensorFlow kan nemlig træne sig selv op til at kende forskel på abebrøl, brusende vind og motorsave. Dermed kan man automatisk tilkalde patruljer. Systemet er blevet brugt Afrika, i Sydamerika og på Sumatra.

»Vi kan behandle massive datamængder i realtid, og vi kan hele tiden justere systemet«, fortæller Topher White. »Meget snart kan vi også finpudse systemet til at lytte så godt, at vi kan bruge det til at opspore nye dyrearter«.