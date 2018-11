Her er fem møgsager, der klæber til Facebook Historier om russiske trode, hackere og kanal for hadpropaganda under folkedrab har plaget Facebook.

1 Russiske trolde

Op til USA’s præsidentvalg i 2016 nåede misinformation fra hære af russiske trolde ud til 126 millioner amerikanske vælgere via Facebook – den klart største kilde til udbredelsen af falske nyheder på nettet.

2 Cambridge Analytica

Et oprindeligt britisk firma fik adgang til 87 millioner brugeres personlige data på Facebook, som gav grundlag for en avanceret psykologisk kortlægning af de enkelte brugere. På den baggrund sendte Cambridge Analytica skræddersyede budskaber ud til støtte for Trump og imod Hillary Clinton.

3 Folkedrab i Myanmar

En undersøgelseskommission fra FN’s Menneskerettighedsråd anklager Facebook for at have medansvar for folkedrabet på rohingyaer i Myanmar. Facebook var regimets foretrukne kanal til udsendelse af hadpropaganda, der opildnede soldater, politi og civile til at angribe det muslimske mindretal. Og Facebook gjorde meget lidt for at stoppe det.

4 Undertrykkelse

Verden over bruges Facebook og andre sociale medier af autoritære regimer til at manipulere folkestemningen og undertrykke kritikere, viser den seneste rapport om friheden på nettet fra tænketanken Freedom House. Det sker med en kombination af statsansatte trolde, robotter, hackere og/eller falske nyheder. Teknikkerne benyttes i mindst 30 af de 65 lande, der er undersøgt, og som huser over 80 procent af verdens internetbrugere.

5 Hackere

Et hul i sikkerheden gav ukendte hackere fuld kontrol og adgang til alle personlige oplysninger for 30 millioner brugere af Facebook.