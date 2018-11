Kinesisk forsker hævder at have skabt verdens første genredigerede mennesker He Jiankui blæser på den brede konsensus i forskerverdenen om, at genredigeringsteknikken Crispr ikke er klar til brug på fostre. Han påstår, at han tidligere på måneden hjalp de første genredigerede babyer nogensinde til verden.

Fremmødet var så massivt, at journalister fra verdenspressen måtte mase sig sammen og stå på stolene for at se med, da kinesiske He Jiankui tirsdag på en konference i Hong Kong fortalte om sin videnskabelige bedrift, der gennem de seneste dage har sendt chokbølger gennem den internationale forskningsverden.