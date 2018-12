Digitale børn: Frygt ikke tablets, telefoner og onlinespil — det er de paranoide eksperter, der er farlige Du får ikke firkantede øjne af tv, computerspil gør dig ikke voldelig, og du bliver ikke afhængig af iPads. Eksperter har fejlvurderet teknologiens indflydelse på børn de sidste 100 år. Det er tid til et opgør, mener medieforsker.

»Når en moder kan tænde grammofonen med samme lethed, som hun kan tænde det elektriske lys, vil hun så synge vuggeviser for sit barn, eller vil spædbarnet blive lagt i seng af maskinen? Børn har fra naturens side en adfærd, hvor de imiterer deres omgivelser, og hvis de udelukkende hører grammofon i deres barndom, vil de ikke synge, og hvis de endelig gør, vil de så kunne blive andet end en menneskelig grammofon — blottet for sjæl og følelse?«.

Sådan spurgte komponisten John Philip Sousa i 1906 i en artikel med overskriften ’Truslen fra den mekaniske musik’. Årsagen var, at grammofonen var blevet udbredt i USA, og Sousa forudså, hvordan den ville udrydde musiklærere, amatørmusikere og kirkekor, fordi ingen længere ville interesse sig for at synge eller spille akustisk musik.

Siden da har forældre frygtet radioen, fordi den ville påvirke børnenes ukritiske sind. Fjernsynet af samme årsag, og at det angiveligt ødelagde øjnene, hvis man sad for tæt på. Computeren, fordi den fjernede kreativiteten, og voldsomme spil gjorde barnet voldeligt. Mobiltelefonen, da den angiveligt gav kræft i hjernen og gjorde brugeren afhængig. Og iPadden, der bliver beskyldt for nærmest alle de ovenstående dårligdomme.

Men ligesom frygten for grammofonen i starten af 1900-tallet har de dystre fremskrivninger ikke meget hold i virkeligheden. Det mener Carsten Jessen, der har forsket i børn og unges brug af digitale medier i mere end 25 år.

»Når vi kigger tilbage gennem historien, kan vi se, at vi mennesker konsekvent overdriver, hvad ny teknologi er i stand til. Samtidig er der opstået en følelse hos mange forældre af, at de er bange for at gøre noget, der ødelægger deres børn. Men sandheden er, at de i virkeligheden overfører deres egne problemer med at styre den nye teknologi til deres børn«, siger Carsten Jessen.

Eksperter tager fejl

De fleste generationer kommer til at opleve at stå midt i en teknologisk udvikling, både i rollen som barn og voksen. Mine forældre voksede op med fjernsynet som en naturlig del af deres barndom, men skulle finde ud af, hvordan de skulle håndtere computeren, da de var voksne. Jeg voksede op med computeren, men nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg skal håndtere, at min datter har både en smartphone og en tablet.

Dagspressen og litteraturen er fyldt med gode råd om, hvordan vi forældre skal håndtere den nye teknologi, og selv om der er mange fornuftige stemmer i debatten, oplever jeg også, at eksperter får meget omtale, når de forudsiger, hvordan teknologi vil korrumpere vores børn. Derfor har jeg undersøgt, hvilken vejledning mine forældre fik af datidens eksperter til at håndtere min og min brors kærlighed til computere i 90’erne — og det er decideret skræmmende læsning.

Når jeg kigger tilbage i de danske medier fra 1990 til 1999, stod eksperter nærmest i kø for at fortælle om den mørke side af computernes indtog på børneværelset — og hvordan min generation ville få ødelagt vores kroppe, sjæl og selvstændige tankeevne.

»Computeren har samme indvirkning på børns tænkning som amfetamin – den forskruer barnets tænkning«, udtalte den amerikanske medieforsker Marie Winn her i avisen i 1995.

I en artikel fra Ritzau i 1998 bliver situationen beskrevet af det daværende europaparlamentsmedlem Lone Dybkjær (R), som at computerglade børn vil blive »computer-handikappede« og derudover udvikler »computer-allergi« i en sådan grad, at de ikke vil kunne bruge en computer som voksen.