Google-chef gled af på Kina-spørgsmål under kongreshøring

Facebooks Mark Zuckerberg har gjort det. Apples Tim Cook har gjort det. Og nu er Googles Sundar Pichai også kommet med i klubben af administrerende direktør for tech-giganter, der har stillet op til afhøring i den amerikanske kongres. Tirsdag aften dansk tid blev Pichai udspurgt af medlemmerne af det juridiske udvalg i Repræsentanternes Hus, og i lighed med afhøringerne af andre tech-topchefer, blev det til både pædagogiske forklaringer af alment kendte teknologier, samt mindre behagelige udvekslinger med de folkevalgte politikere.

Forskelsbehandling af konservative

De republikanske medlemmer af udvalget var især optagede af, hvorvidt Google med forsæt diskriminerede imod politiske holdninger til højre for midten. Lamar Smith fra Texas var den første, der for alvor kastede sig ud i at forsøge at få Google-chefen til at indrømme, at søgeresultaterne på Google var udtryk for positiv forskelsbehandling af venstreorienterede emner og holdninger. Smith henviste til »en undersøgelse foretaget af PJ Media«, hvor »96 procent af alle resultater foranlediget af en søgning på »Trump« kommer fra venstreorienterede medier«.

Ligeledes pegede Smith på en undersøgelse fra psykologen Robert Epstein, der angiveligt viser, at en bias i Googles søgeresultater førte til at millioner af stemmer gik til Hilary Clinton under valget i 2016. Pichai forsvarede Google høfligt: »Vi har studeret de nævnte undersøgelser, og vi mener, der er problemer med såvel metodikken og valget af undersøgt materiale«.

PJ Media-studiet er i realiteten et blog-indlæg, indeholdende hvad forfatteren bag selv kalder for en »uvidenskabelig« undersøgelse. Epsteins undersøgelse har fået en del mere opmærksomhed, og er blandt andet forlægget for dokumentarfilmen ’The Creepy Line’. Bag filmen står journalisten Peter Schweizer, der af det partineutrale webmedie The Hill betegnes som konservativ og højreorienteret.

Idiot-søgning viste Trump frem

Anklagerne om forskelsbehandling fortsatte fra udvalgets republikanske medlemmer, mens flere medlemmer af Demokraterne udtrykte den holdning, at det var de republikanske medlemmers mangel på forståelse af, hvordan Google fungerer, der var bag deres frygt for forskelsbehandling. Ted Lieu fra Californien indvendte, at de republikanske medlemmer burde overveje, om det ikke var deres egne handlinger, den var gal med, snarere end Googles fremhævelse af disse i søgeresultaterne.

Zoe Lofgren, ligeledes fra Californien, gik mere pædogisk til værks. Med henvisning til en nyhed, der fyldte medierne tidligere i år, spurgte hun Pichai: »Lige nu dukker der en masse billeder af Donald Trump op, hvis man googler ’idiot’ under Googles billedsøgning. Hvordan kan det være?«

Pichai forklarede: »Vi har registreret og lagret kopier af milliarder af websider i vores index. Når du indtaster et søgeord, tager vi det og matcher det op imod disse sider, baseret på over 200 forskellige parametre som relevans, nyhedsværdi, popularitet og hvordan folk anvender ordet. Baseret på disse parametre, rangerer vi siderne i søgeresultaterne efter, hvad der passer bedst«.

Lofgren understregede sin pointe ved sarkastisk at spørge: »Så der sidder altså ikke en lille mand bag scenetæppet og bestemmer, hvad brugeren skal se?«, hvortil Sundar Pichai svarede »Dette foregår i stor skala, og vi påvirker ikke søgeresultaterne manuelt.«