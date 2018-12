»Træk jer tilbage«: Borgerrettighedsgrupper kræver Facebook-topfolks afgang

Facebook er med til at genere had mod udsatte grupper i samfundet, mener 29 borgerrettighedsgrupper.

Borgerrettighedsgrupper til Facebooks ledelse efter skandaler: Træk jer tilbage.

Nu er det nok. Efter flere kritiske sager opfordrer 29 borgerrettighedsgrupper Facebooks administrerende direktør, Mars Zuckerberg, og operationelle chef, Sheryl Sandberg, til at træde tilbage fra Facebooks bestyrelse, skriver den britiske avis The Guardian.

Intolerance og had

I et brev til Facebooks ledelse skriver borgerrettighedsgrupperne, at Facebook i flere år har været med til at generere intolerance og had mod udsatte grupper i samfundet.

De 29 grupper består blandt andet af muslimske advokater og grupper, der arbejder for ligestilling og for at bekæmpe fattigdom. Grupperne kræver en omstrukturering af Facebooks bestyrelse for at få forbedret lederansvaret.

»Det står helt klart, at dit ledelsesteam, som det er i øjeblikket, ikke er i stand til at behandle det civile samfunds bekymringer på redelig vis«, fastslås det i brevet.

»Det er tid til betydelige forandringer, ikke kun når det gælder dine politikker, men også i ledelsesstrukturen«.

Vil lukke munden på kritikere

De 29 borgerrettighedsgrupper henviser til en rapport fra 14. november, som New York Times skrev om, der afslørede, at Facebook hyrede et PR-firma, der stod bag en smædekampagne med antisemitiske undertoner mod den liberale filantrop og rigmand George Soros. Ved World Economic Forum havde Soros omtalt Facebook og Google som en »trussel« mod samfundet og efterspurgt en øget regulering af de to store teknologivirksomheder.

Senere indgik Facebook et samarbejde med den republikansk-affilierede konsulentvirksomhed Definers Public Affairs for at udbrede kampagnelignende information om George Soros’ økonomiske støtte til interessegrupper, der forholdt sig kritisk over for Facebook.

Efter offentliggørelsen af Times-rapporten hævdede Zuckerman ifølge The Guardian at være uvidende om selskabets forhold til PR-firmaet bag Soros-angrebene, og han hævdede også, at Sandberg ikke var involveret.

Den afgående kommunikationsdirektør Elliot Schrage påtog sig senere ansvaret for at have hyret PR-firmaet Definers Public Affairs, som skulle angribe den ungarskfødte, jødiske Soros og underminere kritikere ved at koble dem sammen med ham.

En kø af skandaler

Det er langt fra første gang, at Facebook er i stormvejr, faktisk har den ene skandale efter den anden rullet indover tech-virksomheden de seneste år. Blandt andet i forbindelse med læk og misbrug af brugernes personlige data og manipulation af det amerikanske valg

Senest har New York Times berettet om nye detaljer om den måde, Rusland påvirkede præsidentvalget i 2016, hvor Rusland via falske sociale medieprofiler, som fremlagt tidligere af amerikanske efterretningstjenester, arbejdede aktivt på at sprede smuds om Hillary Clinton og fremme Donald Trump, samt sprede splittelse blandt amerikanere. Blandet andet via Facebook.