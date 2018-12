Stribevis af skandaler gør 2018 til det værste år i Facebooks historie

Facebook har stadig over 2,2 milliarder brugere, men diverse møgsager betyder, at det på ingen måde har været et godt år for Zuckerberg og co.

»2018 har været det værste år i Facebooks historie«.

Otte nedslag fra i år: 12. marts 2018: FN beskylder Facebook for at spille en væsentlig rolle i folkemordet på rohingya-muslimer i Myanmar, fordi fake news og opfordringer til mord florerer frit på Facebook.

17. marts: Afsløring: Cambridge Analytica har fået data fra 87 millioner facebookbrugere udleveret og brugt dem til profilering i valgkampe.

10. april: Høring: Mark Zuckerberg er til høring i det amerikanske Senat/Kongres, hvor han skal forklare, hvordan datalæk som Cambridge Analytica kan lade sig gøre. Samme dag faldt Facebooks værdi på aktiemarkedet med 23 milliarder dollars.

26. juli: Aktien falder. Aktien faldt i marts efter Cambridge Analytica, for efterfølgende at stige igen. Lige indtil juli, hvor et halvårsregnskab blev offentliggjort. Aktien faldt med 19 procent, og selskabets værdi faldt med 120 milliarder dollars.

16. september: Det kommer frem, at hackere har fået adgang til over 30 millioner brugeres profiler.

14. november: Zuckerbergs højre hånd, Sheryl Sandberg, kommer i uføre, da det kommer frem, at hun har nedtonet alvoren af russiske hackerangreb i 2016. Hun har også kontaktet pr-firmaet Definer for at undergrave anti-Facebook-milliardæren George Soros.

27. november: Repræsentanter fra ni lande har indkaldt Zuckerberg til høring vedrørende Facebooks europæiske politik. Zuckerberg dukker ikke op, og et billede af ’den tomme stol’ går viralt på nettet.

18. december: New York Times afslører, at Facebook har delt brugerdata og private beskeder med over 150 firmaer, herunder Netflix, Spotify, Microsoft og Amazon, og viser, at brugere stadig ikke har fuldstændig kontrol over deres data. Vis mere

Så klar er meldingen fra digital rådgiver og ekspert i sociale medier Astrid Haug.

»Det har været et skrækkeligt år på flere punkter, blandt andet er deres aktieværdi faldet, og folks tillid til Facebook og Mark Zuckerberg er helt i bund«, siger hun.

De negative resultater skyldes i høj grad de stribevis af skandaler, der er rullet ind over Facebook i løbet af året. Alt fra en uheldig indblanding i folkemordet på rohingyaerne i Myanmar, gigantiske datalæk og en aktiekurs, der dykker, har betydet, at tilliden til Facebook i dag »ligger på et meget lille sted«, som Astrid Haug siger.

Kæmpe datalæk

Årets værste møgsag, der vakte opsigt over hele verden, var Cambridge Analytica-afsløringerne. Astrid Haug kalder det »den største skandale i Facebooks historie«.

17. marts afslørede New York Times og The Guardian med hjælp fra whistlebloweren Christopher Wylie, at Facebook har videregivet data fra i alt 87 millioner brugere til firmaet Cambridge Analytica.

Analysefirmaet har efterfølgende brugt de data til at udsende målrettet politisk reklame i forbindelse med blandt andet den amerikanske valgkamp.

»Det var det helt store wakeupcall for omverdenen. Det var første gang, at offentligheden fik et håndgribeligt bevis på, at millioner af brugeres data var blevet udleveret og brugt«, siger Astrid Haug.

Afsløringerne kom efter et år, hvor spekulation om fake news og russisk indblanding i den amerikanske valgkamp havde fyldt meget i overskrifterne. Nu kom der dokumentation på Facebooks lemfældige håndtering af brugernes data.

Få uger efter indvilligede Mark Zuckerberg i en høring i den amerikanske Kongres og Senatet.

Gennem næsten ni timer blev han udfrittet af diverse toppolitikere, der alle ville have skovlen under ham.

»Der kom ikke så meget ud af det. Han sagde undskyld, men det er tydeligt, at han ikke har tænkt sig at samarbejde med politikerne. Facebook er ikke interesseret i regulering. Hans primære formål er at lægge et røgslør ud, så ingen fatter, hvad der egentlig foregår på Facebook. Flere politikere stillede gode spørgsmål, men han svarede ikke ordentligt og misforstod bevidst spørgsmål. Han er godt medietrænet, men han kom ikke ud derfra som en sejrherre«, siger Astrid Haug.

Aktiekurs i frit fald

Cambridge Analytica-afsløringerne kom nogenlunde samtidig med, at militante grupper fra Myanmar opfordrede til vold og mord mod rohingyafolket. Facebook havde ingen moderatorer, der kunne forstå sproget, det blev skrevet på, og opfordringerne lå længe online, før de blev taget ned. FN-eksperter konkluderede ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Facebook-opslagene spillede en aktiv rolle i folkemordet.

De efterfølgende mediestorme fik naturligt nok Facebooks aktiekurs til at falde. Helt præcist faldt den 7 procent på to dage i marts, hvilket ifølge det amerikanske medie CNBC svarer til 36 milliarder dollars.

De følgende måneder steg aktien igen til et normalt niveau. Lige indtil 26. juli, hvor Facebook offentliggjorde deres rapport fra andet kvartal, der viste en markant lavere omsætning end hidtil set.