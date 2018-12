Tech: Hvordan får vi sociale medier, som tjener demokratiet?

Hvordan får vi sociale medier, som tjener demokratiet? Det spørgsmål stillede lederen af afdelingen for medieforskning på MIT MediaLab i Boston, Ethan Zuckerman, i en kommentar i onlinemediet Medium lige før jul.

Årsagen var naturligvis Facebooks deroute. I midten af december kunne New York Times afsløre, at Facebook havde givet andre virksomheder som for eksempel streamingtjenesten Spotify adgang til at læse, skrive og slette facebookbrugeres personlige beskeder, hvilket fik en del brugere op i det røde felt.

En uge senere stak amerikaneren Jeff Jarvis, lektor i journalistik ved New York University, en spade lidt dybere i sagen, da han i en kommentar på Medium påpegede, at journalisterne måske bevidst eller ubevidst havde misforstået Facebooks model.

Henrik Føhns Henrik Føhns er tidligere vært på DR’s populære P1-radioprogram ’Harddisken’. Han redigerer i dag Ingeniørforeningens podcast ’Techtopia’. Han skriver her i avisen jævnligt klummer om teknologiske forandringer.

Bevidst, fordi Facebooks åbenlyst ryggesløse adfærd på andre områder har åbnet for, at platformen kan angribes 24/7, og dermed øjner den traditionelle mediebranche endelig en chance for at få sin værste konkurrent ned med nakken. Facebook har scoret annoncerne fra de gamle medier og demokratiseret meningsdannelsen gennem at undergrave de gamle mediers monopol.

Ubevidst, fordi journalisterne måske ikke helt har forstået, hvordan internettet er bundet sammen, og hvorfor en facebookpartner som Spotify kan få adgang til dele af brugernes kommunikation.

Transparens og globalt netværk

Lad os i et par linjer skrue tiden tilbage til 2010, hvor bogen ’The Facebook Effect’ udkom. Den er skrevet af journalisten David Kirkpatrick, og de mange timers interview med Zuckerberg afslørede hans hensigt med Facebook.

De to vigtigste pointer var, at Facebook skulle brede sig over hele nettet og binde vores sociale relationer sammen på tværs af nettet gennem partnerskaber med medier som New York Times, Politiken, DR osv. Den anden pointe var Zuckerbergs vision om total transparens; hvis ingen skjuler noget for andre, får vi et bedre samfund.

De to pointer er årsag til, at man kan bruge sit facebooklogin på et væld af andre services spredt over nettet. Facebook bliver på den måde en altomfattende social medie-infrastruktur. Og det er en del af de servicevilkår, man som bruger af Facebook accepterer.

Du kan slippe ud af Facebook, men du kan ikke slippe af med Facebook Ethan Zuckerman, medieforsker

Når Spotify får ’adgang til at læse, skrive og slette brugerens personlige meddelelser’, er det ifølge Facebooks egne forklaringer kun gældende for de beskeder, en bruger har skrevet på Spotify for også at kunne dele dem med venner på Facebook. Man kan altså dele information om musik, man hører, men Spotify har ikke adgang til at redigere i ens andre meddelelser på Facebook, påpeger Jeff Jarvis, der ikke er alene med sin kritik af New York Times’ artikler.

Den deles af både teknologer og journalister i kommentartråde på Facebook, Twitter og Medium. Bundlinjen er, at hvis man ikke bryder sig om den feature, skal man undlade at bruge facebooklogin på andre tjenester, hvilket næppe overrasker de mere begavede internetbrugere. Slet ikke dem, som læste Kirkpatricks bog og brugte deres sunde fornuft til at justere deres adfærd på de sociale medier efter den.