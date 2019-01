Apple i fjernsyns-kovending: iTunes er på vej ind i konkurrenters smart-tv

Om kort tid vil det ikke længere være nødvendigt at købe en Apple TV-boks eller koble en computer til tv’et, hvis du gerne vil se de film og tv-serier, du har købt på iTunes. I stedet vil du blot kunne se dem via en app på selve skærmen. Apple har dermed samtidig taget det første skridt på vejen til at blive en konkurrent til Netflix.

Allerede fra om få uger vil du kunne købe et tv med app’en ’iTunes Movies and TV Shows’ indbygget. Samsung bliver de første, der sender skærme ud i butikkerne, hvor iTunes allerede ligger på. Apple og Samsung er ellers ærkerivaler på andre områder, såsom smartphones og tablets, men samtidig leverer Samsung komponenter til flere af Apples produkter.

App’en vil være at finde på alle Samsungs 2019-modeller i deres Smart TV-serie, der i denne uge vises frem på forbrugerelektronik-messen CES i Las Vegas. 2018-modellerne får dog også app’en om bord via en software-opdatering på et tidspunkt. Lanceringen sker samtidigt i 100 lande, skriver Samsung i en pressemeddelelse.

Se iPhone-videoer på den store skærm

Derudover får de nye Samsung-fjernsyn også Apples trådløse teknologi AirPlay 2 med i pakken. Det er den metode, Apple-enheder som Macs, iPhones og iPads bruger til for eksempel at streame musik til en trådløs højttaler med.

Med AirPlay 2 vil du således kunne sende den video, du optog af sønnikes fodboldkamp på iPhonen over på den store tv-skærm i stuen, eller høre musik fra Apple Music, hvis du har koblet en højtaler til tv’et. Du kan nemlig spejle skærmindholdet på din Apple-enhed direkte over på skærmen via AirPlay 2. Derfor vil du også kunne spille spil fra for eksempel iPhone på den store skærm.

Lanceringen af AirPlay 2 på Samsungs flade fjernsyn sker i 190 lande samtidigt, og det er værd at notere sig. Samsung er nemlig ikke de eneste, der kommer til at bygge AirPlay 2 ind i deres 2019-fladskærme. Det amerikanske tv-mærke Vizio har netop også annonceret, at deres 2019-modeller vil understøtte AirPlay 2, og websitet Macrumors har opdaget, at Apple har opdateret deres engelsksprogede hjemmeside om AirPlay, som nu indikerer at flere tv-mærker vil få AirPlay 2 om bord.

Når Apple på denne måde påbegynder et samarbejde med producenter af tv-skærme, er der tale om lidt af et strategiskift. Apple har traditionelt forsøgt at holde deres software og teknologier på egne enheder, og derfor har det indtil videre kun været muligt at få video-indhold fra iTunes over på en tv-skærm ved at koble en Apple-enhed eller en Windows-computer direkte til skærmen med et kabel.

Netflix-konkurrent på vej?

På musikfronten har det dog altid været muligt at streame musik fra iTunes og senere Apple Music til eksempelvis trådløse højttalere – også selvom disse ikke var lavet af Apple. Flere tech-medier som The Verge og Engadget konkluderer derfor nu, at den nye, mere åbne strategi er første skridt på vejen til Apples lancering af den Netflix-konkurrent, som der har gået rygter om i et par år – og at ikke bare AirPlay 2, men også iTunes-app’en vil kunne findes på tv-modeller fra alle de store mærker om kort tid.

Apple har indkøbt og finansieret produktionen af tv-serier og film i Hollywood i stor stil i siden 2017, men ingen har rigtig kunnet finde ud af, hvordan disse skulle markedsføres, og på hvilke platforme. Med udbredelsen af iTunes-app’en til tv-skærmene vil disse produktioner have fået et hjem. Hvis Apple skulle være på vej med en abonnementsbaseret, Netflix-agtig tjeneste, vil de allerede have en app ombord på skærmene i folks hjem, der kan understøtte den.

Det ville i givet fald være ganske nemt for Apple at lægge den virtuelle videobutik i ’iTunes Movies and TV Shows’ sammen med en ny abonnementstjeneste på samme måde som Spotify-konkurrenten Apple Music og iTunes-musikbutikken smeltede sammen, da Apples egen musikstreamingtjeneste blev lanceret.