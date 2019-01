Facebook går til kamp mod misinformation med metoder, der kan ødelægge forskningsarbejde

»Indholdet når altså stadig ud til folk«

I dag er det altså sværere for personer uden for Facebook at opdage problematisk indhold. Johan Farkas efterlyser derfor en regulering af Facebook fra staten og EU.

»Uden adgang til Facebooks API bliver uafhængig forskning umulig på en stor skala. Før kunne vi f.eks. udtrække anonymiserede opslag og kommentarer fra Facebook-sider med et klik. Den mulighed er væk. Facebook modarbejder fri forskning i en tid, hvor det aldrig har været vigtigere«.

»Selv om Facebook fjerner profiler og opslag, er der stadig risiko for, at det kan nå at ramme en masse mennesker. En falsk profil, jeg undersøgte, lavede på et tidspunkt et opslag, der fik tusinder af kommentarer fra danske brugere. To døgn senere havde Facebook slettet opslaget. Nu er det slet ikke sikkert, at vi opdager indholdet«.

Sådan behandler Facebook misinformation og falske profiler Faktisk tillader Facebook såkaldt fake news på deres platform. Men de samarbejder med uafhængige faktatjekkere om at informere brugerne om, at der er tale om en falsk nyhed. I Danmark sker det i et samarbejde med Tjekdet.dk, en hjemmeside ejet af ugebrevet Mandag Morgen. Tjekdet.dk har som mål at tage beslutningstagerne og samfundsdebattørerne på ordet. For at kunne blive faktatjekker for Facebook skal man have en såkaldt Poynter-certificering. Samtidig har Facebook sagt, at de vil begrænse spredningen af misinformationen i deres newsfeed og være mere åbne om, hvordan deres algoritme, der sorterer i deres newsfeed, fungerer. Facebook tillader ikke falske profiler og bruger både mennesker og det, Facebook beskriver som avanceret teknologi, til at opdage dem. Det sker eksempelvis ved at kigge på, om mange profiler er oprettet fra samme ip-adresse, altså fra samme sted. Kilder: Facebook, Tjekdet.dk, Wired Vis mere

Men Facebooks data er vel deres egne. Det er et privat firma. Hvorfor skulle de acceptere en ændring?

»Man prøver at lukke problemet og forhindre, at det sker igen. Men for Facebooks vedkommende handler det også om at undgå, at det bliver opdaget, hvis noget lignende sker igen. De opfører sig, netop som et privat firma ville gøre, og det er problemet. For de har en stor rolle i den offentlige debat«, siger Johan Farkas. Han foreslår, at Facebook fremover skelner mellem private firmaer og forskere og journalister, der arbejder i den offentlige interesse, når de giver adgang til deres data.

Facebook: »Det har en effekt på folk, der har godt i sinde«

Hos Facebook genkender pr-chef i Norden, Peter Münster, at selve adgangen til deres data er blevet mere lukket.

»Det er rigtigt, at vi har lukket for meget af adgangen til vores API, og det har desværre også haft en effekt på folk, der har godt i sinde. Offentligheden er klart bedst tjent med, at uafhængige forskere har adgang til data, men det er samtidig helt afgørende for os, at folks informationer forbliver sikre og private«.

Er det ikke problematisk, at det kun er de forskere, I vælger, som kan få adgang til dataene?

»Kritikken er jo fair. Men jeg kan ikke se, hvordan det kan være anderledes. Hvis vi ikke valgte, hvem der har adgang, ville det være nemmere at snyde«, forklarer Peter Münster, som fortæller, at Facebook dog samtidig vil holde sig fra at vurdere, hvad der som sådan er rigtigt eller forkert. Herunder også når det gælder artikler, der bliver delt på Facebook.