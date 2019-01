Overvågningsvideo optog det hele: Selvkørende Tesla kører ind i menneskelignende robot, som var faret vild

Tech-konferencen Consumer Electronics Show (CES), der i disse dage finder sted i Las Vegas, er ét af de ypperste af sin slags. Verdens førende techudviklere dukker op og viser, hvilke kort de har i ærmet, og hvad vi kan forvente på markedet i fremtiden.

Messen er som regel en genvej for techfirmaerne til at få noget god presse, men for elbilproducenten Tesla fik messen ikke nogen god start.

En af Teslas biler, Model S, var søndag aften ude for et uheld i forbindelse med messen.

Føreren af bilen, George Caldera, havde slået Teslaens autopilot-funktion til, mens han kørte rundt på en parkeringsplads i Las Vegas. Men før han vidste af det, havde en sagesløs, menneskelignende robot forvildet sig ud på pladsen, og Teslaen tromlede ind i robotten.

Ingen mennesker kom til skade ved episoden.

Robotten, der var ved at blive transporteret til messen i Las Vegas, farede ifølge Promobot, som har udviklet robotten, selv vild, og kom altså ud midt på en parkeringsplads, hvor den blev ramt af den selvkørende Tesla.

Se overvågningsvideo af sammenstødet herunder:

»Selvfølgelig er vi ærgerlige. Vi har medbragt robotten fra Philadelphia for at deltage i CES. Nu kan den hverken deltage i arrangementet eller blive repareret«, siger Promobots udviklingsdirektør, Oleg Kivokurtsev, til mediet Autoweek.

»Vi vil foretage en intern undersøgelse og finde ud af, hvorfor robotten trådte ud på vejen«, siger han.

Det er endnu ikke lovligt at lade bilerne køre på fuldstændig autopilot, men Tesla har gennem de seneste år bygget flere og flere førerløse elementer ind i deres biler, så de er på forkant, når selvkørende biler en dag bliver fuldt ud lovligt.

Tesla har ikke selv kommenteret episoden.

Flere ulykker det sidste år

Efter den selvkørende Tesla tromlede ind i robotten, fortsatte den 45 meter, før den begyndte at sætte farten ned. George Caldera var til stede i bilen, men da bilen var sat til at være selvkørende, kunne han ikke nå at undvige robotten.

»Der var ingen på vejen, ingen mennesker, ingen biler. Jeg skiftede over til Teslaens selvkøring, og den begyndte at køre. Og Wow! En robot på vejen!« siger George Caldera ifølge Autoweek.

»Jeg troede, bilen ville nå at undvige, men den kørte lige ind i den! Jeg er virkelig ked af det. Robotten ser nuttet ud. Jeg undskylder dybt til ingeniørerne«, uddyber han.

Politiet i Nevada undersøger nu episoden, og uheldet har fået folk til at undre sig over, om Teslaens selvkørende system burde have opdaget robotten og undgået at ramme den.

Det er ikke første gang, at den selvkørende Tesla Model S er ude for et uheld.

I marts 2018 kørte den 38-årige Apple-ansatte Hei Wuang rundt i Californien i sin Tesla X. Bilen var sat til at køre på autopilot. Wuang ignoredede ifølge Tesla gentagende meddelelser om, at hans hænder ikke var placeret på rattet, og efter 150 meter kørte bilen ind i et træ, og Wuang blev dræbt.

Få måneder senere, i maj 2018, torpederede en selvkørende Tesla en politibil i Californien. Ingen kom til skade, men flere lignende tilfælde har fået Teslas autopilot-funktion i søgelyset.

Hos Tesla sværger de ved, at selvkørende biler i fremtiden vil være en sikrere måde at transportere folk rundt på, og at det vil forårsagde langt færre trafikuheld.

»Vi går meget op i og sætter pris på de personer, der vælger at have tillid til os. Men vi er også nødt til at tænke på de mennesker, både nu og i fremtiden, hvis liv måske vil blive reddet, hvis de ved, at Autopilot øger deres sikkerhed«, skrev Tesla i forbindelse med Hei Wuangs død på deres hjemmeside.

»Der er omkring 1,25 millioner årlige dødsfald i trafikken på verdensplan. Hvis det nuværende sikkerhedsniveau hos en selvkørende Tesla-bil trådte i kraft, ville omtrent 900.000 liv hvert år blive reddet«, udtalte Tesla dengang.