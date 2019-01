Historie om Tesla, der kører ind i robot, viser sig at være falsk

Medier verden over, herunder Politiken, har i løbet af ugen bragt historien om en selvkørende Tesla, der kører ind i en robot. Historien viser sig at være et PR-stunt.

Tirsdag aften bragte Politiken historien »Selvkørende Tesla kører ind i menneskelignende robot, som var faret vild«.

Historien drejede sig om en Tesla Model S med autopilot-funktionen slået til, som på CES-messen i Las Vegas kørte ind i en menneskelignende robot fra firmaet Promobot.

Historien viser sig nu at være et PR-stunt.

Historien startede, da Promobot lagde en pressemeddelelse ud på deres hjemmeside, hvor de skrev, at deres robot var blevet ødelagt, og at politiet i Nevada nu undersøgte sagen.

Flere medier verden over, herunder Politiken, bragte efterfølgende versioner af historien, der nu viser sig at være usand.

Aden Ocamba Gomez, der arbejder for politiet i Nevada, fortæller til tech-mediet Wired, at han ikke kan finde nogle papirer på sagen, og at politiet »ikke ville undersøge den slags episoder, når de finder sted på privat grund«.

Promobots pressemeddelelse var ledsaget af en overvågningsvideo, der viste episoden, hvor Teslaen kører ind i robotten.

Videoen er også kommet under lup, efter historien kom frem, og det viser sig, at Teslaen ikke er fuldstændig selvkørende, og at robotten bliver væltet af en snor, og ikke kun af bilen.

Firmaet bag PR-stuntet, Promobot, har siden de blev afsløret, ikke udtalt sig offentligt.