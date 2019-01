Taberne: Værdier kan blive dyre

Apple, Google og Facebook har slået sig op på at gøre verden til et bedre sted.

Apple, der i årevis har ligget solidt i toppen af listen over verdens mest værdifulde virksomheder, er drattet ned på en fjerdeplads efter Amazon, Microsoft og Alphabet (bedre kendt som Google). Facebook er nummer fem.

Tidligere tiders sværvægtere – energiselskaber, industrier og banker – er helt ude af top ti, der nu udelukkende består af techfirmaer.

Tronskiftet mellem de forskellige techselskaber i erhvervslivets top kan være udtryk for en tendens, vurderer professor Mikkel Flyverbom, CBS.

»De har skabt et image af, at de har en mission, der rækker videre end til bare at tjene penge. Men nu viser det sig, at det koster rigtig mange penge, hvis techfirmaerne i praksis skal til at tage samfundsansvar og etik alvorligt«, siger han.

Apple, Facebook og Google har slået sig op på at gøre verden til et bedre sted. Facebook sælger en drøm om at samle verden i et globalt fællesskab i konstant dialog. Google vil gøre verden mere oplyst, mens Apple lover at beskytte brugernes data og privatliv.

Facebook har indtil for nylig klaret sig med nogle få tusinde medarbejdere, der til gengæld har været højt betalt. Men en række skandaler har tvunget firmaet til at hyre over 20.000 til at rydde op på deres platform. Google har tilsvarende problemer med at holde sin YouTube-kanal fri for svindelnumre, porno, nøgenhed, terrorisme og racisme.

»Det kræver enorme investeringer i både teknik og personale. De mange ansatte er ikke bare dyre, de er også besværlige at håndtere. Så snart de begynder at bruge ressourcer på at ansætte folk, udvikler de sig til en anden type virksomheder, der simpelthen er mindre værdifulde«, siger Mikkel Flyverbom.

Apple pudser værdierne af

Apple er en anden historie. De har længe haft førertrøjen, når det gælder lækre og innovative fysiske produkter. Men anmelderne har de seneste år været skuffede, når Apple har lanceret nyt. Det har jævnt hen været dyrere og dårligere end de kinesiske og koreanske konkurrenters. Og for første gang i 15 år måtte Apple i sidste uge nedjustere forventningerne til salget og indkasserede derved en gevaldig øretæve på børsen.

Som svar på krisen pudsede Apple så værdierne af. Det skete i denne uge under Computer Electronics Show i Las Vegas, hvor topchefen Jim Cook gik til angreb på konkurrenternes manglende respekt for datasikkerhed og privatliv. Han markedsførte sig som det sikre valg. »Hvad der sker på din iPhone, bliver på din iPhone«, lød det.

Giganternes idealistiske værdier er meget forskellige. De er dog fælles om at fremstille deres virksomheder som en fremragende arbejdsplads. De lækre omgivelser og de gode vilkår skal understøtte fortællingen om, at de gør verden til et bedre sted.

»I praksis er det en kæmpe forskel på det billede, de viser omverdenen, og de faktiske forhold«, siger Mikkel Flyverbom. Han har besøgt Googles hovedkvarter i Silicon Valley med store smukke parker, svømmebassiner og smoothie-cafeer. Men inden for sidder de ansatte i hver sin lille boks med hver sin computer, fuldstændig som på enhver anden amerikansk kontorarbejdsplads. Googles ’åbenhed’ og ’gennemsigtighed’ er andre ord for overvågning af medarbejderne, fortæller han.

Amazon, den foreløbige vinder, skiller sig ud fra de andre. »Amazon forsøger end ikke at foregive, at de har en idealistisk mission, eller at det er et fantastisk sted at arbejde«, siger Mikkel Flyverbom.