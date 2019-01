Midt i hvidvaskningen: Nu skal bankerne være grønne

Nogle af landets skarpeste grønne profiler bliver onsdag præsenteret som nye rådgivere for de danske banker. Bankernes viden om bæredygtighed er ekstremt vigtig for grøn omstilling, siger Anders Eldrup.

Bankerne, der tager stilling til hvilke virksomheder, der kan få lån og til hvad, ved ikke nok om FN’s verdensmål og den grønne omstilling. Derfor har Finans Danmark, bankernes sammenslutning, allieret sig med en række af landets stærkeste grønne profiler til at rådgive sig om, hvordan de bedst navigerer i den omfattende omstilling.

Formand for det rådgivende forum, der offentliggøres onsdag, bliver Anders Eldrup, der stod i spidsen for Dongs omstilling til vind. Blandt de øvrige medlemmer er tidligere klimakommissær Connie Hedegaard, der nu er formand for den grønne tænketank Concito, Peter Birch Sørensen, tidligere formand for Klimarådet, og Katherine Richardson, en af Danmarks førende forskere i klimaforandringer.

Samarbejdet med de grønne eksperter afspejler en erkendelse af, at der er plads til forbedring i bankerne, siger Ulrik Nødgaard, direktør for Finans Danmark.

»Jeg tror, vi kan gøre mere. Når det gælder formueforvaltning er der blevet arbejdet rigtig meget med det her. Men vi er ikke så langt fremme i den del af vores forretning, der handler om udlån«, siger han.

Og det er en mangel. »Kunderne efterspørger i høj grad bæredygtighed, så vi vil gerne have flere af den slags produkter på hylderne«, siger Ulrik Nødgaard.

Efter Danske Bank og Nordea den seneste tid har badet sig i skandaler om hvidvask, skal Anders Eldrup stå i spidsen for arbejdet med at give bankerne en mere grøn profil.

»Men det handler ikke bare om at gøre noget godt og føle sig bedre tilpas«, siger Anders Eldrup. Han ser det som sin opgave at give bankerne grundlag for en sundere forretning.

»Når hele verden, med en enkelt undtagelse (USA), er gået sammen om at begrænse temperaturstigningen til to grader, så er der meget stor sandsynlighed for, at vi bevæger os i den retning. Hvis man i den proces investerer i ting, der peger bagud og som tiden løber fra, er der en betydelig risiko for tab«, siger Anders Eldrup.

En central opgave er derfor at kortlægge det nye risikobillede, der tegner sig.

Tankegangen er ikke ny. Den internationale storbank ING har i årevis haft den faste politik, at virksomhedskunder skal præsentere en forretningsmodel, der understøtter FN’s verdensmål, herunder den grønne omstilling. Ellers bliver de hurtigt irrelevante og er ikke værd at bruge tid og penge på, lyder rationalet.

Skal danske banker overtage ING’s koncept?

»Det er præcist, hvad jeg meget gerne vil medvirke til. Man kan aldrig være sikker på at ramme bolden fuldstændig rent, når alting forandrer sig så meget og så hurtigt. Men man kan være temmelig sikker på, at det går galt, hvis man investerer i fortiden«, siger Anders Eldrup.

Ulrik Nødgaard, direktør for Finans Danmark, er mere forsigtig.

»Det er formentlig en af de ting, vi kommer til at diskutere«, siger han.

De er dog enige om, at bankernes holdning til og viden om bæredygtighed spiller en vigtig rolle for dansk erhvervsliv som helhed.

»Den grønne omstilling kræver penge, så det er helt klart meget, meget vigtigt at få et aktivt medspil fra den finansielle sektor«, siger Anders Eldrup.

»Vi fylder ganske meget, både når det gælder om at placere opsparinger og yde lån, og i begge processer kan vi gøre mere for at skubbe i en grønnere retning«, siger Ulrik Nødgaard.

Det Rådgivende Forum For Bæredygtig Finans skal ifølge kommissoriet sætte fokus på 4-5 vigtige brancher, herunder f. eks. landbrug og transport, og skal aflevere sin rapport inden nytår.