En psykisk ustabil 24-årig blev presset og narret af kriminelle bekendte til at udlevere sin NemID. Her er hans historie, som Højesteret har bedømt.

Først da han havde talt i telefon med sin forlovede, blev han loren ved situationen. Den forlovede troede ikke på, at han uden at komme i problemer kunne tjene 3.000 kr. på et par timer. Der måtte være noget galt.